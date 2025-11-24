El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una señora se acerca a la plaza del Ayuntamiento en Novales. Javier Rosendo

El TSJC avala la ordenanza de control biométrico de los empleados del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo

El tribunal rechaza el recurso de Comisiones Obreras contra la modificación de la norma que regula la presencia y el horario de los trabajadores

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:11

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado el recurso interpuesto por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras contra la modificación de la ordenanza de control biométrico del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, que regula el control horario y la presencia del personal municipal.

Según han explicado desde el Consistorio, en el recurso, el sindicato alegaba que la mesa general de negociación «no estaba correctamente constituida» y que «se habían vulnerado» varios artículos de la Constitución y del Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, en el auto, el Tribunal descarta estas afirmaciones y alega «que la mesa estuvo correctamente constituida». Además, el juez considera probado «que los representantes sindicales actuaron con plena validez; que fueron convocados adecuadamente y que el sindicato recurrente generó una apariencia clara de representación en todas las fases del proceso».

La sentencia subraya «que no se produjo ningún defecto formal, que el Ayuntamiento dio a los sindicatos todas las oportunidades de intervenir y que ninguno de ellos manifestó objeción alguna a sus representantes durante la negociación». En base a todo esto, no ha habido «vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, ni del contenido esencial ni del adicional». El TSJC señala que la actuación municipal fue conforme a Derecho y que no hay motivo para anular la ordenanza.

Además, la Sala impone el pago de las costas del procedimiento al sindicato recurrente, con un límite de 1.500 euros, conforme a los criterios del propio Tribunal Superior de Justicia. Desde el Ayuntamiento han destacado «la importancia» de la sentencia y valorado muy «positivamente» la resolución, «ya que respalda el proceso para implantar el sistema de control biométrico», lo que permitirá mejorar «la organización interna, asegurar el cumplimiento del horario y garantizar la prestación de servicios públicos».

Te puede interesar

