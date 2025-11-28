El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Visitantes transitan entre las casas iluminadas de Quijano en la Navidad de 2024. Roberto Ruiz

La Navidad de Quijano este año pierde vatios

A pesar de que el número de casas decoradas se mantiene, una de las más llamativas se descuelga por motivos personales «y la gente incívica»

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:17

La Navidad de Quijano este año pierde vatios. Y no tiene que ver con el número de casas que se van a decorar, que se ... mantiene con respecto a años anteriores. Más bien con que tres de las viviendas más llamativas se descuelgan. La más vistosa, concretamente por motivos personales y «una mala experiencia por la gente incívica», según explica Ana Michelena, propietaria de una de las principales atracciones en las ediciones pasadas. Llevaban tres años transformando el pueblo en un cuento de Navidad, con su tetería, pastelería, juguetería, jardín encantado, casa de la música... Y el paso del tiempo y la popularidad que ha ganado la decoración durante el mes de diciembre se notan; para bien y para mal. «Pasamos 15 días con multitud de personas visitando nuestros jardines e, incluso, nuestras casas, pero lo hacemos porque queremos», asegura Aroa, otra de las vecinas que en esta ocasión volverá a decorar su casa.

