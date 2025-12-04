Los niños de Piélagos vuelven a encender la Navidad del municipio

D.M. Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:33 Comenta Compartir

A pesar de lluvia, Piélagos ha cumplido un año más con la tradición. Así, los niños del municipio, esta vez protegidos por las capuchas de sus chaquetones y plumíferos, han sido los encargados de encender junto con el alcalde, Carlos Caramés, el alumbrado navideño de 2025 con el que han dado comienzo 34 días de actividades para compartir y disfrutar entre todos.

Se trata de los ganadores y ganadoras de los dos concursos infantiles organizados por la Concejalía de Cultura: el de tarjetas navideñas y el de dibujo escolar que ilustrará el calendario municipal de 2026 y que tendrá el Geoparque de Costa Quebrada como protagonista.

Tras la entrega de premios que tuvo que celebrarse en el Salón de Plenos y no en el exterior del Consistorio en Renedo, como es habitual, se procedió al acto del encencido, que concluyó con un chocolate para todos los asistente