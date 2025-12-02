La calle Alcarite de Noja estrena una imagen más segura y accesible El transitado vial ha renovado su pavimento, ampliado aceras y reorganizado el trafico creando una veintena de plazas de aparcamiento

Ana Cobo Santoña Martes, 2 de diciembre 2025, 19:17

La calle Alcarite estrena imagen tras las obras de reordenación urbana a las que ha sido sometida. El tramo de este vial comprendido entre la Avenida de Ris y la calle La Brava, una zona muy transitada por su cercanía a la playa de Ris y al Centro de Ocio Playa Dorada, ha ganado en seguridad vial y accesibilidad diciendo adiós a las importantes deficiencias que presentaba.

La actuación ha sido ejecutada por la empresa Solpavifer con un coste municipal de 135.470 euros. La calle necesitaba de una importante reforma al presentar aceras estrechas o inexistentes, pavimento en mal estado, problemas de señalización y falta de accesibilidad universal.

Con los trabajos acometidos se ha renovado integralmente el pavimento de la calzada, se ha reorganizado el tráfico y los aparcamientos, –habilitando una veintena de plazas– y se han ampliado las aceras, sustituido los postes de alumbrado e instalado un nuevo mobiliario urbano. El proyecto ha incluido la mejora del drenaje y se ha reemplazado la señalización.

La intervención ha mantenido una línea estética coherente con otras actuaciones recientes en el municipio, para garantizar una imagen urbana unificada. Desde el Ayuntamiento de Noja han destacado que con esta actuación se «da continuidad al plan de mejora urbana del municipio que ha permitido hacer más cómodas a vecinos y visitantes más de una decena de calles en lo que va de legislatura, reforzando el compromiso con una villa más accesible y segura para todos».

En este sentido, han señalado que «se da respuesta a la necesidad de adaptar los espacios públicos a las nuevas normativas de movilidad, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población para facilitar los desplazamientos de personas con movilidad reducida».