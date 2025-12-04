Doce agrupaciones de adultos participarán en el concurso de murgas del Carnaval de Santoña

Concluido el plazo de inscripción, ya se conocen el número de agrupaciones que subirán a las tablas en el concurso de murgas del Carnaval de ... Santoña 2026. Y se puede decir que la respuesta obtenida da una de cal y otra de arena a la prueba, ya que, por un lado baja el número de conjuntos en la categoría de adultos. En la próxima edición serán 12 los grupos -uno menos que el año pasado- que interpretarán sus coplas y pasodobles, pero lo positivo es que en el certamen infantil se mantiene el numero de murgas y volverán a ser cinco, lo que invita a ser optimista de cara al futuro de la fiesta.

El concurso de murgas para los mayores será madrugador en el tiempo. Arrancará casi sin tiempo para digerir el turrón de Navidad, el viernes, 30 de enero, y lo hará con la fase de preliminares. En la próxima edición, saldrán a escena doce agrupaciones. Respecto a 2025, se han contabilizado dos bajas: la de la murga femenina Las Kary's, que tras su debut han decidido, por el momento, no continuar y la de la veterana agrupación Por fin juntos, que ha acordado también ausentarse del espectáculo el próximo febrero. Estas pérdidas se mitigan con el regreso de la laureada murga femenina Las Santas que, tras el descanso del pasado carnaval, han vuelto a sentir el gusanillo, de dejarse la garganta por su pueblo.

Así, el cartel en la modalidad adulta, además de por Las Santas -ya citadas-, estará conformado por Los Amigos de Chechu, Artistas, Los Canallas, La Cantera, Los Galipoteros, Frágile, Las Marchosas, Los Maky's, Las Niñas, Las Soberanas y Los Trotamurgas.

La fase preliminar se disputará del 30 de enero al 1 de febrero; el siguiente fin de semana será el pase de semifinales y el jueves, 12, tendrá lugar la gran final del concurso de murgas tras la lectura del pregón.

La cantera mantiene el vigor con el regreso de las cinco agrupaciones que brillaron el pasado febrero: Los Canallitas, Los Galis, Los Notas, Los Majaretas y Los Makynillas. Un trabajo nada sencillo, pero que demuestra la implicación de los responsables de todos estos conjuntos para sacar adelante este evento, vital para que el Carnaval de Santoña, -que en 2026 estrenará la etiqueta de Fiesta de Interés Turístico Nacional-, pueda escribir nuevas páginas en un futuro.

La categoría infantil actuará a modo de exhibición el domingo, 8 de febrero, y el viernes, 13 de febrero, día del Niño en la villa. Al día siguiente, será la jornada grande con el desfile de disfraces, mientras que el 21 de febrero se celebrará el Juicio en el Fondo del Mar y el sábado, 28, tendrá lugar el Día del Trasmerano, como colofón a los festejos.