La murga Los Canallas actuando en el concurso el pasado febrero.  Juanjo Santamaría

Doce agrupaciones de adultos participarán en el concurso de murgas del Carnaval de Santoña

La edición pierde una formación de los mayores, pero se mantienen los cinco conjuntos en categoría infantil

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:20

Concluido el plazo de inscripción, ya se conocen el número de agrupaciones que subirán a las tablas en el concurso de murgas del Carnaval de ... Santoña 2026. Y se puede decir que la respuesta obtenida da una de cal y otra de arena a la prueba, ya que, por un lado baja el número de conjuntos en la categoría de adultos. En la próxima edición serán 12 los grupos -uno menos que el año pasado- que interpretarán sus coplas y pasodobles, pero lo positivo es que en el certamen infantil se mantiene el numero de murgas y volverán a ser cinco, lo que invita a ser optimista de cara al futuro de la fiesta.

