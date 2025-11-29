Noja se transforma en una postal navideña Cientos de personas asisten a la inauguración del encendido y del gran poblado con espectaculares creaciones a la altura de su reconocimiento de Villa Europea de la Navidad

Ana Cobo Noja Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:23

Noja ha dado la bienvenida este sábado a la Navidad convertida en una bella postal de cuento. Las calles y plazas brillan más que nunca este diciembre, a la altura del título que ostenta este 2025: Villa Europea de la Navidad. Una distinción que, a buen seguro, ha atraído a los cientos de vecinos y visitantes que se han congregado esta tarde en la localidad para ser testigos del encendido.

Las previsiones de lluvia han respetado el acto central y el espíritu navideño se ha empezado a palpar con la proyección de un video mapping sobre la fachada de la iglesia de San Pedro. Tras las imágenes, se ha interpretado el archiconocido villancico de Mariah Carey. Un aperitivo de cara al encendido de luces y a la inauguración del gran poblado navideño instalado a lo largo y ancho del parque Marqués de Velasco

El deslumbrante espacio desprende color e ilusión tomado por elfos, soldaditos de plomos, dulces casitas, osos polares, trenes repletos de regalos, Papa Noel a bordo de su trineo tirado por renos y un imponente carruaje tirado por caballos gigantes. Nojavidad, así se llama la atracción, amplia su extensión cada año con impresionantes creaciones que cautivan a los más pequeños. Como novedad, este año en la huerta del Marqués se exhiben varias escenas del Nacimiento con los Reyes Magos y sus dromedarios.

Lo cierto es que los críos se quedan completamente hipnotizados con las espectaculares escenas y sus brillantes luces que invitan a echar a volar la imaginación en esta época de ensueño. Los padres no paraban de fotografiarles con las creaciones y costaba y mucho hacerse un hueco entre el tumulto minutos después del encendido oficial.

La Plaza de la Villa es el otro espacio mágico en estas fiestas. Está presidido por un árbol gigante en un lateral y la figura brillante de un globo aerostático con una asiento para tomarse la fotografía de rigor, en el otro lado. El mercado navideño instalado en esta plaza con más de una quincena de casetas con productos de artesanía local, regalos originales y dulces, ha abierto también sus puertas con una gran acogida. En medio de la plaza también hay trenecito que hizo las delicias de los niños y una noria que no ha parado de girar.

La nota musical del acto ha corrido a cargo del concierto tributo a Il Divo, que ha sumergido aún más a los visitantes en la atmósfera navideña con la interpretación de temas propios de estas fechas. Y mientras esto ocurría en el centro neurálgico de la villa, eran muchos los que daban sus primera piruetas en la pista de patinaje de hielo instalada en al bolera municipal. Esto no ha hecho más que empezar.

La Casa de la Navidad, instalada en el Palacio de Albaicín, acogerá a sus primeros visitantes a partir de este miércoles – las entradas ya están totalmente agostadas- y también su jardín engalanado para la ocasión con acceso libre. A media que avance el mes, se sucederán los espectáculo teatrales, las sesiones de video mapping, los talleres y los concierto de música. es que Noja se ha tomado muy en serio su flamante titulo de Villa Europa de la Navidad. Casi nada.

