Caminantes transitan por el renovado paseo de Las Traviesas de Noja. A. C.

El paseo de Las Traviesas de Noja ya exhibe su mejor cara

La senda peatonal y ciclable de Helguera se ha transformado, tras su renovación integral, en un recorrido más seguro, accesible y vivo acorde al entorno por el que discurre de las marismas de Victoria

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:20

La senda peatonal y ciclable de Helgueras, conocida popularmente como el paseo de Las Traviesas por los nojeños, parece otra. Su imagen ha cambiado radicalmente. ... Ha dejado atrás su aspecto gris y deteriorado para mutar en un recorrido más vivo, accesible y acorde al espacio natural en el que se cuadra: las marismas de Victoria.

