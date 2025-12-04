El paseo de Las Traviesas de Noja ya exhibe su mejor cara

La senda peatonal y ciclable de Helgueras, conocida popularmente como el paseo de Las Traviesas por los nojeños, parece otra. Su imagen ha cambiado radicalmente. ... Ha dejado atrás su aspecto gris y deteriorado para mutar en un recorrido más vivo, accesible y acorde al espacio natural en el que se cuadra: las marismas de Victoria.

Hace ya varias semanas que vecinos y visitantes han vuelto a transitar por este trazado, de algo más de un kilómetro de longitud, alabando su renovado y agradable aspecto. Aunque estaba abierto al público, las obras aún estaban pendientes de unos últimos remates y no ha sido hasta ahora que la actuación de adecuación se ha dado por concluida por el Ayuntamiento de Noja.

De la intervención se ha encargado la empresa Solpavifer, que obtuvo la adjudicación de las obras por 253.987 euros. El proyecto está incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio, que se ha llevado a cabo con los fondos europeos Next Generation. El lavado de cara ha sido integral abarcando prácticamente todo el paseo (desde el cruce de Helgueras hasta la el barrio La Rota), e incluyendo algunas mejoras en el vial que discurre en paralelo.

Las labores, que arrancaron a mitad de julio, eran muy necesarias por la falta de conservación que acuciaba el enclave. Los trabajos se han acometido con materiales acordes a la zona y con un impacto mínimo sobre el entorno natural protegido. Uno de los cambios más reseñables ha sido la sustitución del vallado natural de madera. En el lado interior del paseo se han retirado las antiguas traviesas de ferrocarril agrietadas y envejecidas por el paso del tiempo -también faltaban algunos tramos- y sustituidas por unas vallas de madera de un color más claro a las que había hasta ahora. También se ha eliminado el bordillo de hormigón del lado exterior de la calzada, al suponer un riesgo para los viandantes por generar tropiezos, y con ello la vegetación que crecía alrededor del mismo. En su lugar se ha colocado también unos tablones de madera a modo de barandilla discontinua y con una baja altura.

Mayor iluminación

La reforma se ha completado con la mejora del firme y se ha pintado el vial peatonal con pintura antideslizante de color verde a juego con el paraje natural de este itinerario, uno de los más emblemáticos del municipio. Son muchos los vecinos que acuden cada día a andar y a correr por este paseo. Para garantizar la seguridad, se han instalado, además, puntos luminosos cada ciertos metros para dotar de luz al trazado en horas nocturnas.

En la carretera que discurre paralela a la senda se han instalado cuatro reductores de velocidad tipo 'lomo de asno' para controlar la circulación rodada en la vía, y se han señalizado la zonas de tránsito rodado así como los itinerarios peatonales con nueva cartelería. Si hay algo que agradecen los caminantes es la dotación de nuevos bancos a la altura del molino de aves para hacer una parada con vistas a este espectacular espacio, así como las fuentes de aguas y papeleras colocadas a lo largo del trayecto.

La regidora Mireia Maza ha destacado que la renovación de este paseo era «imprescindible» ya que «se encontraba en un estado de deterioro que requería de una reforma integral. Este proyecto, ha añadido, aporta «una mejora significativa para la zona y junto con las reformas acometidas en la calle Campizos y Helgueras, contribuye a una transformación importante del barrio de Helgueras».