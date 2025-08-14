El PSOE de Santoña insta al equipo de gobierno local a «abonar los retrasos» en la asistencia domiciliaria Ha presentado una moción para que se licite el servicio, caducado desde 2024, y se pague la facturación pendiente de «hasta tres meses»

Ana Cobo Santoña Jueves, 14 de agosto 2025, 12:15 | Actualizado 12:50h.

El PSOE de Santoña ha presentado una moción en el Ayuntamiento para instar al equipo de gobierno (Santoñeses-PP) a licitar el Servicio de Asistencia Domiciliaria y a «abonar los retrasos» en los pagos de las facturas, de hasta «tres meses», pues este pasado 11 de agosto se abonó la del mes de mayo de 2025.

La portavoz del grupo municipal, Carmen González, ha pedido que se ponga fin «a la ilegalidad existente» y se pague la facturación pendiente.

Los «retrasos actuales ponen en riesgo la supervivencia de la Cooperativa Seasan que se encarga del servicio, donde trabajan muchas mujeres del municipio», ha avisado la edil, que ha denunciado la situación de «ilegalidad» del servicio por el «retraso» en su licitación.

«Es un despropósito y pone en riesgo liquidez de la cooperativa y el trabajo de un gran número de trabajadoras del municipio que prestan este servicio excepcionalmente», ha sentenciado en un comunicado, en el que ha señalado que estas trabajadoras «no merecen encontrarse en esta situación por la ineficiencia y la mala gestión del equipo de gobierno municipal». De hecho, González no «comprende» esta situación, pues el servicio municipal está financiado «en su práctica totalidad» por el Gobierno de Cantabria.

«El alcalde de Santoña Jesús Gullart solo tiene que ocuparse de que la licitación se lleve a cabo en tiempo y forma y no es capaz ni de hacer eso», ha afeado la portavoz del PSOE.