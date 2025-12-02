El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Iluminación navideña en las calles de Santoña. DM

Santoña dará la bienvenida este viernes a la Navidad con un espectáculo de 'flyboard'

También habrá un evento en directo de pintura de cubos y el encendido se acompañará de actuaciones musicales

Ana Cobo

Santoña

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:11

Santoña dará la bienvenida este viernes a la Navidad con un espectáculo de 'flyboard' iluminado en zona del puerto. Este espectáculo consistente en unos pilotos que realizan acrobacias aéreas sobre una pequeña tabla impulsada con la fuerza del agua es el plato fuerte del evento 'El camino de las luces' que unirá arte, música y tradición marinera.

La programación, diseñada para todos los públicos, recorrerá tres localizaciones de la villa, creando un itinerario festivo y visual que iluminará el centro urbano y el puerto pesquero.

El evento comenzará a las 19.30 horas en el Ayuntamiento con un espectáculo de pintura en directo con la intervención artística de CubiArt, que transformará cubos de gran formato en una obra creativa realizada en vivo.

A las 20.00 horas en la Plaza de San Antonio tendrá lugar el encendido musical de la Navidad, acompañado de actuaciones artísticas que ofrecerán una experiencia visual y sonora.

El colofón se vivirá a las 20.45 horas en la zona del puerto pesquero con un show de Flyboard iluminado y el tradicional alumbrado de los barcos pesqueros a cargo de la Cofradía de Pescadores de la villa, que repartirá un dulce chocolate entre los asistentes.

El Ayuntamiento ha invitado a todos los vecinos, familias y visitantes a participar en este evento que simboliza el arranque de la Navidad,

