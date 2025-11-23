Amigos del Museo de Artillería de La Cavada condecora al reino de Bélgica El colectivo, que rememora el pasado de la fábrica de cañones, celebra Santa Bárbara con reconocimientos y una salva de honor, el 29 de noviembre

Elena Tresgallo Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:22

La Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada ha concedido la medalla de oro de la institución al reino de Bélgica. La entrega de la distinción se enmarca dentro de los actos de su patrona, Santa Bárbara, que se celebrará por anticipado el próximo sábado, 29 de noviembre, e incluirá un disparo de honor con el cañón de 48 libras, el más potente y poderoso arma que se fabricó en la fundición de Riotuerto.

¿Y por qué condecorar a Bélgica? Según explica el presidente del colectivo que exalta la historia del pasado artillero del municipio, Ángel Cuadrado, se debe a que los ingenieros que llevaron la batuta de la Real Fábrica llegaron todos de Bélgica, cuando Flandes era colonia española. De ahí el máximo reconocimiento que entregarán al embajador de este país, Didier Nagant.

Los actos tendrán lugar el próximo sábado, tanto en el interior como en el exterior del museo de La Cavada. Según el programa, a las 12.00 horas se leerá el acta con los nombramientos y condecoraciones. Al margen de la medalla, se hará socios de honor al Grupo Fernández Jové, a IMEN Ascensores, a la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, María Saiz, al capitán de navío Tomás García-Figueras y al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

Tras la imposición de distinciones, sobre las 13.00 horas, los invitados saldrán al exterior para la segunda parte de la ceremonia en la que se disparará una salva de honor con el cañón más valioso del museo. Una pieza artillera de tres toneladas de peso que antaño fue orgullo de la flota española.