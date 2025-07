El Gobierno regional pide a Casares «que no se lave las manos» con El Puntal

Una actividad «incompatible» con un espacio natural de gran valor

Desde las asociaciones conservacionistas ARCA y SEOBirdLife se insiste en la necesidad de proteger de un espacio natural del valor del campo dunar de El Puntal.

«Hay dos conceptos básicos: se trata de usos adecuados e incompatibles, por un lado, y de límite de carga para cualquier actividad, por otro», explica Carlos García, secretario general de ARCA. «El límite de carga es clave para mantener el atractivo y la riqueza paisajística y natural del recurso, en este caso, las dunas».

García considera «normal» que la playa de El Puntal reciba miles de visitantes, «pero si esa misma gente se desplaza a las dunas sí genera un problema».

«Esas fiestas ruidosas con basura no son compatibles con un espacio natural». «Hay espacios para cada cosa, y un campo dunar en una zona protegida de riqueza extraordinaria no es sitio para esa actividad, y debe ser prohibida, sin duda», opina el representante de ARCA, quien también anima a actuar «con valentía» para buscar una solución, aunque sea el mal menor: «Si no puedes evitar esa celebración, debes encauzarla, buscar un sitio en la zona que no cause ese destrozo».

«Hace ya tiempo que se viene advirtiendo de la amenaza que supone el uso público sin control en numerosos espacios naturales de nuestra región», coincide Felipe González, delegado territorial de SEOBirdLife. «Podemos ver ejemplos de su impacto en Costa Quebrada, Monte Buciero, las secuoyas de Cabezón, Fuente Dé, Oyambre... paradójicamente la coincidencia de sitios de enorme valor natural y de gran atractivo turístico requiere de una gestión activa de esta circunstancia teniendo en cuenta el escenario al que nos enfrentamos con un mayor número de visitantes cada temporada».

«La naturaleza de Cantabria es uno de los activos más importantes, que atrae cada día más visitantes a la región, por lo que contar con los instrumentos de gestión y protección de espacios y especies es la única garantía para lograr un turismo responsable con la naturaleza que no la ponga en riesgo», defiende.