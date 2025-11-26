El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de los remolques recuperados. Guardia Civil

La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano

Los agentes investigan al presunto autor, un hombre de 28 años, por un delito de hurto

A. G.

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:46

La Guardia Civil de Cantabria ha recuperado dos cisternas que desaparecieron en Bareyo e investiga a un hombre de 28 años como presunto autor de ... un delito hurto.

