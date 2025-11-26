La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano

La Guardia Civil de Cantabria ha recuperado dos cisternas que desaparecieron en Bareyo e investiga a un hombre de 28 años como presunto autor de ... un delito hurto.

La investigación comenzó a primeros del mes de noviembre, cuando la Guardia Civil del Puesto de Galizano tuvo conocimiento de la sustracción en el término municipal de Bareyo de las cisternas, de 3.000 y 8.000 litros de capacidad respectivamente. Dicha maquinaria era dedicadas para labores de abonado de fincas particulares y estaba valorada en 17.000 euros.

El desarrollo de investigación llevó a los agentes a establecer que el móvil del hurto no era la venta de las cisternas, sino su uso en alguna finca o terreno en una zona próxima al lugar de los hechos. Así, la Guardia Civil pudo averiguar la ubicación de los remolques cisterna, que no habían abandonado el término municipal de Bareyo y fueron localizados escondidos en una zona arbolada de una finca próxima de donde habían sido sustraídos. Tras su hallazgo, se procedió a su recuperación y posterior entrega a su legítimo propietario.

Una vez identificado el presunto autor del hurto, los agentes procedieron a instruirle diligencias en calidad de investigado por el citado hurto de sendas cisternas.