Una pareja pasea por el camino ahora paralizado junto a una cabaña semienterrada por el vial. E. Tresgallo

Una polémica circunvalación en Liérganes

Vecinos afectados por la ampliación de un vial denuncian al Ayuntamiento por invadir su terreno con «falsedades» y causarles un perjuicio en sus propiedades

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:32

Comenta

Liérganes tendrá en breve una nueva salida desde el Ayuntamiento a la rotonda del cañón en Pámanes, enlace con la A-8. Una circunvalación que ... parte desde el entorno de la iglesia de San Pedro y que ha pasado de ser uno de los proyectos estrella de la legislatura a transformarse en una «pesadilla» para los afectados por su construcción. Desde agosto, las obras del vial hasta el depósito municipal se encuentran paradas. Y lo están porque pesan sobre ellas dos denuncias por la invasión de terrenos particulares, sin contar los daños que ha causado la forma de ejecutar los trabajos, «corriendo las lindes del estacado original»; desarmando muros en los que «desaparecían y aparecían» las piedras de mampostería original y talando cagigas «de más de 70 años», algunas de las cuales estaban «en una propiedad privada» y que han acabado en una serrería local. A esto hay que sumar desmontes que han quedado descarnados de «más de tres metros de altura» que ahora se están cayendo, en una zona de «escorrentía» y sensible a los argayos. La peor parte de «este atropello» –según los afectados– se la ha llevado una cabaña pasiega: la obra se la ha «comido».

