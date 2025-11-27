El PP de Riotuerto pide que se anule la ordenanza para aplicar el 'tasazo' Los populares denuncian que el estudio del Consistorio «no aclara lo que se va a recaudar ni si los vecinos pagarán más o menos»

Lucía Alcolea Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:08

El Partido Popular en Riotuerto ha registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que solicita la nulidad del proyecto de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos -el denominado 'tasazo'-. En el PP (dirigido por Alfredo Madrazo) consideran que para aplicar esta tasa y cubrir el servicio, el Ayuntamiento ha elaborado un estudio en el que se han calculado los costes teniendo en cuenta las tarifas de la ordenanza anterior -y vigente aún hasta el 1 de enero de 2026, cuando las administraciones locales deberán aplicar esta medida- y «las han multiplicado por 357%, de manera que el coste queda a cero». Un método «chapucero» que no responde a la realidad por la que se calcula este impuesto, que tiene una cantidad fija y otra variable.

Como resultado, alega el concejal, «no se sabe cuánto va a tener que abonar cada vecino, si más o menos que en el ejercicio actual ni cuánto se va a recaudar», esto es, si va a haber superávit o déficit. «Desconocemos si el coste para los contribuyentes va a ser mayor o menor que de lo que pagan ahora». Por tanto, el estudio económico del Consistorio «no tiene ni sentido ni lógica alguna». Además, señala el portavoz del PP, para calcular la cantidad variable tienen en cuenta el consumo de agua que realiza cada vecino -mecanismo que también se ha adoptado en otros municipios de Cantabria-, lo que desde el PP de Riotuerto ven que «no responde a la esencia de la tasa que se cobra por la retirada de residuos sólidos urbanos».

Con todo esto, los populares creen que el gobierno local «incumple la legalidad vigente» y pide la nulidad del proyecto de ordenanza y volver a empezar el proceso, «de manera que se haga de la manera correcta y clara». La norma se encuentra en fase de presentación de alegaciones.