Arca critica el «impacto brutal» de las pistas para la tala de un pinar en Luena Andrés Fernández El colectivo ecologista asegura que el entramado de caminos «fragmenta toda la ladera» y causa un «extraordinario daño» F. F.-C. Miércoles, 1 agosto 2018, 07:28

La asociación ecologista Arca ha denunciado el «brutal impacto paisajístico» causado por el entramado de pistas abiertas para permitir la tala de un pinar frente al pueblo de Bollacín, a la margen derecha del río Magdalena, en el municipio de Luena. Estos caminos «cruzan y fragmentan por completo toda la ladera de una sierra, generando un extraordinario daño al suelo, al facilitar su pérdida y degradación erosiva», señalan desde el colectivo conservacionistas.

«Garantizar el aprovechamiento maderable no puede en modo alguno justificar el tremendo destrozo que se ha desarrollado en esta zona de montaña de fuerte pendiente», señalan desde Arca que asegura no conocer si «ésta es la política habitual de la Consejería de Medio Rural y de la Dirección del Medio Natural, para la lucha contra la erosión y el aprovechamiento maderable sostenible en zonas de montaña».

A juicio de la asociación ecologista en esta actuación «se incumplen las tres normas básicas de la silvicultura en repoblaciones de producción: No realizar repoblaciones con masas monoespecíficas; no realizar aprovechamientos intensivos en pendientes superiores al 45%; y no realizar cortas a matarrasa».

La actuación, indican desde el colectivo, ha provocado «una gran cantidad de argayos o deslizamientos de material que representan una auténtica alteración general de toda la ladera, cuya recuperación será ahora de gran dificultad».

La situación, a juicio de Arca, «resulta especialmente preocupante», porque en las proximidades del pinar talado existe otro de similares características, que, de seguir el mismo tratamiento en lo referente a pistas, «acabará arruinando el suelo y el paisaje de toda la sierra paralela a la carretera nacional próxima al puerto del Escudo, con el consiguiente impacto paisajístico visible para una gran cantidad de usuarios».