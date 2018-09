Un 'kamikaze' siembra el pánico en la A-8 a la altura de Sarón Hasta 44 conductores han llamado al 112 para alertar de un Opel Astra gris que circulaba en dirección contraria DM . Santander Lunes, 10 septiembre 2018, 18:51

La Guardia Civil busca en estos momentos al conductor de un vehículo que ha circulado durante varios kilómetros en dirección contraria por la autovía A-8 a la altura de Sarón. El instituto armado afirma que el coche ha entrado mal por un acceso a la autovía y se ha salido en la primera ocasión que ha tenido sin provocar ningún accidente. El 112 ha recibido en apenas diez minutos 44 llamadas alertando de la presencia del kamikaze, llegando la primera al Centro de Emergencias a las 15.53 horas. Los conductores informaban de que se trataba de un Opel Astra gris en el que viajaban dos personas mayores.

La Benemérita intenta localizar el vehículo y a su conductor para tratar de averiguar las causas de este incidente que, como en casos anteriores, podría haber provocado un peligrosísimo choque frontal. En Cantabria han muerto varias personas en los últimos años a consecuencia de accidentes provocados por conductores que circulaban en sentido contrario por la autovía, tanto por los efectos del alcohol y las drogas como por despiste.

Se trata además del segundo caso en dos días. El domingo, poco antes de las doce del mediodía, el Servicio de Emergencias del 112 recibía una docena de llamadas de conductores que alertaban de la presencia de un turismo circulando en dirección contraria en la Autovía de La Meseta, la A-67, a la altura de Los Corrales. Fuentes de la Guardia Civil explicaron que el conductor no pudo ser localizado y que no provocó ningún accidente más allá del susto entre los conductores que circulaban correctamente. El único dato de que disponen es de que se trataba de un Citroen Picasso, ya que cuando las patrullas se desplazaron hasta la autovía, ya no dieron con el conductor 'kamikaze', así que no hay datos claros sobre el punto en el que pudo entrar en la A-67 o el de salida.