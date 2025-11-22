Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez

Una manada de lobos mató el jueves por la noche a media docena de ovejas en un ataque producido a solo 500 metros de la ... iglesia de Santibáñez (Cabezón de la Sal) lanzando así otro mensaje más a los ganaderos y agricultores de Cantabria que, como el dueño de esos seis animales, creen que por un día que no pongan a sus rebaños a resguardo «no va a pasar nada». Porque sí. Sí pasa.

«Siempre las guardo en un caseto que tengo ahí, en el huerto, pero es que anoche hacía tan malo que me fui sin guardarlas. Pensé, 'bueno, por un día no va a pasar nada'», decía ayer el propietario de las ovejas atacadas, ya a sabiendas de que no había sido la suya la mejor decisión. «Y esta mañana, cuando he vuelto, ya he descubierto que los lobos las habían matado a todas», continúa José Manuel Gutiérrez, que primero vio a una, luego a otra, después a otra...

Utiliza el plural, lobos, porque, por las huellas que los guardas han observado sobre el terreno, en el ataque participaron al menos dos adultos con dos o tres crías que se dieron un atracón a costa de sus ovejas. «Las han cogido por la yugular, las han matado y las han comido bastante», explica el hombre, todavía afectado por la desagradable experiencia vivida con su rebaño y ciertamente sorprendido porque el ataque lobero se haya producido «tan cerca del pueblo» como están sus huertos.

La presión que sufren los ganaderos por ataques como este, ha llevado al sector a poner el foco sobre la Mesa del Lobo que se celebrará el próximo martes, día 25, cuando la Consejería de Ganadería tiene previsto dar a conocer el balance anual de los daños ocasionados por la especie en la región, así como el estado de ejecución del cupo de extracción autorizado del periodo 2025-2026 y la versión final del Plan de Gestión del Lobo, que contiene las herramientas eficaces para contrarrestar su amenaza.