José Manuel Gutiérrez, en Santibáñez, junto a una de sus ovejas muertas.

José Manuel Gutiérrez, en Santibáñez, junto a una de sus ovejas muertas. Javier Rosendo

Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez

«Siempre las guardo, pero hacía tanto frío que pensé que por un día no iba a pasar nada», se lamenta el dueño de los animales muertos

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una manada de lobos mató el jueves por la noche a media docena de ovejas en un ataque producido a solo 500 metros de la ... iglesia de Santibáñez (Cabezón de la Sal) lanzando así otro mensaje más a los ganaderos y agricultores de Cantabria que, como el dueño de esos seis animales, creen que por un día que no pongan a sus rebaños a resguardo «no va a pasar nada». Porque sí. Sí pasa.

