Admite que violó a una mujer en una autocaravana en Santander

El hombre acusado de entrar en una autocaravana y violar a la mujer que dormía en el interior junto a su pareja ha reconocido los hechos, se ha mostrado arrepentido y ha pedido perdón a la víctima y a su familia. «No sé cómo llegué ni qué hacía allí», ha expresado este lunes en la primera sesión del juicio contra él, en el que ha explicado que no recuerda «con claridad» lo sucedido, en otoño del año pasado en Santander, debido a la ingesta previa de alcohol, en concreto «dos botellas de whisky». Es más, el procesado ha aseverado que no se acuerda de «nada» de lo que ocurrió en el interior del vehículo, aunque ha considerado en cualquier caso que no necesitaba «hacer eso para caer tan bajo».

Se ha expresado así durante la primera sesión del juicio contra él, que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Cantabria, y antes del cual ha consignado 3.000 euros de los 9.950 que pide la fiscal por las secuelas y daños morales a la perjudicada. El Ministerio Público reclama además cinco años y medio de prisión por un delito de allanamiento de morada en concurso con uno de violación, así como también siete de prohibición de acercarse y comunicar con la mujer, seis de libertad vigilada y diez de inhabilitación para trabajar con menores. En el inicio de la vista oral, con tribunal del jurado, el abogado del enjuiciado ha aportado un texto escrito y firmado hace mes y medio por su cliente en el que admite que actuó de manera «inaceptable» y asume la «gravedad» y responsabilidad de lo ocurrido.