El Ayuntamiento de Santander renovará el pavimento de las cocheras del TUS, inauguradas en 2020

La puesta en marcha de las cocheras del Transporte Urbano de Santander (TUS), en Camarreal, fue recibida con alegría en 2020 por parte de los ... conductores de autobús, ya que la obra se había encontrado con numerosos obstáculos que retrasaron su inauguración más de una década –el presupuesto superó los 8 millones de euros–. Pero cuando por fin accedieron a las nuevas instalaciones, señalaron un problema: el suelo resbalaba cuando llovía. De hecho, hubo más de un choque entre vehículos. Trabajadores, sindicatos y oposición llamaron la atención sobre ello y exigieron que se pusiera remedio mientras la obra estaba en garantía. Además, señalaron a las supuestas goteras en el edificio como causa de que el suelo estuviera encharcado y resbalase, algo que el entonces concejal de Fomento, César Díaz, negó. Ahora, cinco años después de la inauguración del inmueble, el Ayuntamiento aprueba en la Junta de Gobierno Local el expediente para contratar unas obras de acondicionamiento del pavimento de los viales interiores de las cocheras del TUS. Esa es, de momento, la única información que ha trascendido de la intervención y se desconocen de momento los plazos y presupuesto.

Las cocheras se inauguraron en febrero de 2020, con un retraso de 15 años desde que se planificó. Aunque en los primeros meses hubo alguna queja, estas se intensificaron en otoño de ese año, cuando comenzaron las lluvias y mucha agua entraba dentro del inmueble –que cuenta con grandes entradas para facilitar el acceso de autobuses–. Ahí se dieron cuenta de que el suelo resbalaba más de lo normal.

Primer paso El Ayuntamiento aprueba en la Junta de Gobierno Local el expediente para contratar las obras

En septiembre El sindicato USO denunció el año pasado a Inspección de Trabajo que el suelo provocaba accidentes

Las primeras quejas llegaron por parte del PSOE, que señaló un accidente múltiple entre tres autobuses a causa del suelo resbaladizo. Tras aquel suceso, tanto el arquitecto de la obra, Ramón Sáiz, como el gerente del TUS, José Ramón Fernández, descartaron que la razón fuera que el edificio tuviera goteras y prefirieron esperar a que se realizase un peritaje que aclarase el accidente. Como especificaron, la nave del TUS cuenta con dos grandes puertas para que los autobuses puedan entrar y salir y todas las paredes de la cochera tienen una rejilla en la parte superior para garantizar la ventilación, un requisito indispensable para un edificio de más de 9.000 metros cuadrados que alberga 75 vehículos en su interior. Por lo tanto, es un edificio cubierto, no cerrado, y es la razón por la que entra agua cuando llueve. Pero eso no resolvía el asunto de los resbalones, ya que el asfalto de las carreteras también se moja cuando llueve y no ocurre.

El asunto quedó ahí hasta el año pasado, cuando desde el sindicato USO recordaron que el problema aún no se había resuelto. Así, la sección sindical en el Servicio Municipal de Tansportes Urbanos (SMTU) denunció en septiembre de 2024 ante la Inspección de Trabajo de Cantabria que se habían sucedido una serie de accidentes en las cocheras por el «alto grado de deslizamiento» del pavimento colocado en las instalaciones. Según el sindicato, el «defectuoso suelo empeora cuando se moja», bien por la lluvia o por el lavado de los vehículos, a lo que se suman restos de aceite u otras sustancias. «Es una auténtica pista de hielo». Ahora, casi un año después de esta denuncia, el Ayuntamiento ha comenzado la tramitación para resolverlo con este expediente para contratar las obras que ha aprobado en la Junta de Gobierno.