Los bomberos apagan un coche incendiado en un aparcamiento de la calle Marqués de la Hermida
Las llamas han afectado a otros cinco vehículos aparcados en las inmediaciones
A. G.
Santander
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:21
Los bomberos de Santander han tenido que intervenir este mediodía en un parking de la calle Marqués de la Hermida de Santander debido al fuego ... que ha consumido un vehículo aparcado en la zona de la Biblioteca Central de Cantabria. Hasta allí se han desplazado primero agentes de la Policía Nacional y posteriormente una dotación de bomberos de la capital cántabra, que se han encargado de apagar el fuego.
Según han señalado testigos del suceso, el coche tenía grafitis en su carrocería y parecía estar abandonado. La Policía Nacional informa de que recibieron un aviso por un incendio en un vehículo en torno a las 14.30 horas y varios agentes se desplazaron a la zona. Tras la llegada de los bomberos, que apagaron el fuego, los agentes comprobaron que las llamas han afectado a otros cinco vehículos.
A raíz del suceso, se ha iniciado una investigación para tratar de determinar las causas del suceso.
