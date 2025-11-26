El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El coche ha ardido entre otros vehículos.

El coche ha ardido entre otros vehículos. Javier Rosendo

Los bomberos apagan un coche incendiado en un aparcamiento de la calle Marqués de la Hermida

Las llamas han afectado a otros cinco vehículos aparcados en las inmediaciones

A. G.

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:21

Comenta

Los bomberos de Santander han tenido que intervenir este mediodía en un parking de la calle Marqués de la Hermida de Santander debido al fuego ... que ha consumido un vehículo aparcado en la zona de la Biblioteca Central de Cantabria. Hasta allí se han desplazado primero agentes de la Policía Nacional y posteriormente una dotación de bomberos de la capital cántabra, que se han encargado de apagar el fuego.

