El tramo clausurado de la calle Ataúlfo Argenta, en Santander, entre el número 33 y el 35. DM.

La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por tercera vez en dos años sin fecha prevista de apertura

El Ayuntamiento detectó el pasado viernes un derrumbe en el alcantarillado, entre los números 33 y 35, por lo que el equipo de gobierno del PP está estudiando las diferentes opciones para solucionar la incidencia «con la mayor rapidez posible»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:48

La calle Ataúlfo Argenta está cerrada al tráfico desde el viernes pasado. Al principio, los vecinos pensaron que sería algo «puntual y rápido». Sin embargo, ... el tramo de la calle comprendido entre los números 33 y 35 -el que discurre entre Gándara y Lope de Vega- sigue clausurado y solo pueden acceder los vecinos. Esto así porque la semana pasada se detectó que en esa zona había un derrumbe en el alcantarillado en la galería de alcantarillado. Durante la mañana del viernes, el Ayuntamiento de Santander decidió, como medida preventiva, el cierre de la calle y el corte del tráfico. Entonces, se realizó una evaluación desde el interior del tramo de bóveda afectada y ahora el equipo de gobierno del PP está estudiando las diferentes opciones para solucionar la incidencia «con la mayor rapidez posible». Sin embargo, no pueden detallar la fecha de apertura. Igualmente, piden disculpas de antemano «por las molestias que se puedan generar a los ciudadanos».

