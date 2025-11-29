Cientos de personas se concentran contra el McDonald's de Puertochico

Hasta la estatua de La Sardinera portaba este sábado una pancarta con el logo de McDonald's tachado. La concentración que ha recorrido la distancia ... entre esta rotonda y la de Puertochico ha concentrado a cientos de personas de 15 asociaciones vecinales -2.500, según los organizadores; y más de 300, según la Policía- que se oponen a la apertura de este establecimiento de comida rápida en el mercado de abastos. Con mensajes como «Salvemos el mercado de barrio» o «No al McDonald's en Puertochico», los manifestantes se concentraron durante los primeros minutos de la protesta, que ha arrancado a las 12.00 horas, en las escaleras de acceso al mercado para esperar a que se uniera más gente y gritar algunas de sus proclamas. Después, han bajado poco a poco hasta la siguiente rotonda, donde han girado para volver al punto de inicio.

Como ha explicado el portavoz de la asociación Salvemos el Mercado de Puertochico, el viernes presentaron alegaciones a la orden de retirada de la pancarta que lucía uno de los edificios del barrio en contra de la apertura de McDonald's «porque entendemos que es una forma de maltratar la Ordenanza de Publicidad para intentar que encaje forzosamente y eliminar nuestra libertad de expresión». Además, asegura que «no descartamos incluso la vía judicial» para frenar la llegada de la cadena de comida rápida, «porque creemos que no solamente hay deficiencias, sino que hay cuestiones que hacen incompatible que se implante en el mercado». Y, sobre todo, su principal prostesta es «defender hasta el final el modelo del mercado municipal como servicio público y no como un negocio para Baika o para una empresa».

Otra de las asociaciones participantes en la protesta ha sido la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche. Su portavoz, Ana Gómez, ha afirmado que «hay que defender el mercado como debe ser. Hay irregularidades que no se pueden consentir en cuanto a lo que es la Ordenanza de Mercados. Se están incumpliendo medidas de seguridad, y del tamaño que debe ocupar», asegura esta vecina. «Esto tiene que ser un mercado como toda la vida, es lo que tiene que ser, de barrio, y lo están destrozando».

La convocatoria ha sumado el apoyo de las asociaciones de vecinos Gutiérrez Solana, Amigos de Cazoña, Pombo-Cañadío-Ensanche, Nueva Florida, Cueto, Plaza de la Esperanza, San Joaquín-Campogiro, María Blanchard, Piedras Blancas, Tetuán, Los Arenales, San Francisco y la Asociación Ciudadana en Defensa del Sardinero que están representadas en la Fecav, además del apoyo de las asociaciones de vecinos de Nueva Montaña, La Lenteja y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo.