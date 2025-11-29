El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cientos de personas se han manifestado este sábado contra el McDonald's de Puertochico. Alberto Aja

Cientos de personas se concentran contra el McDonald's de Puertochico

Los manifestantes partieron de la escalera del Mercado, a la altura de la rotonda de La Sardinera, hasta la glorieta de Puertochico

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Hasta la estatua de La Sardinera portaba este sábado una pancarta con el logo de McDonald's tachado. La concentración que ha recorrido la distancia ... entre esta rotonda y la de Puertochico ha concentrado a cientos de personas de 15 asociaciones vecinales -2.500, según los organizadores; y más de 300, según la Policía- que se oponen a la apertura de este establecimiento de comida rápida en el mercado de abastos. Con mensajes como «Salvemos el mercado de barrio» o «No al McDonald's en Puertochico», los manifestantes se concentraron durante los primeros minutos de la protesta, que ha arrancado a las 12.00 horas, en las escaleras de acceso al mercado para esperar a que se uniera más gente y gritar algunas de sus proclamas. Después, han bajado poco a poco hasta la siguiente rotonda, donde han girado para volver al punto de inicio.

