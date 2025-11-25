El Colegio de Agentes Comerciales recibirá la Medalla de Oro de Santander

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria (COAC) recibirá la Medalla de Oro de Santander. Así lo anunció ayer el equipo de gobierno del ... PP, que explicó que esta propuesta será aprobada en el Pleno del jueves. La distinción será entregada a la entidad con motivo de su centenario –fue creada el 15 de julio de 1926–, en reconocimiento a su condición de actor «indispensable del desarrollo económico», su «reconocida labor de seguridad, excelencia y dinamización del tráfico comercial; su implicación en la formación, modernización y dignificación profesional del sector, y su constante presencia en las iniciativas sociales, solidarias y culturales».

La Comisión de Cultura, presidida por la alcaldesa, Gema Igual, emitió ayer el dictamen favorable a la propuesta realizada por su equipo de gobierno, con unanimidad de todos los grupos políticos. La regidora, que ya trasladó la propuesta a la junta directiva del órgano colegial, puso en valor a esta institución como «referente de calidad y buenas prácticas, garante de la ética profesional y pieza clave en un sector estratégico que ha sabido adaptarse a los retos de la internacionalización o las nuevas tecnologías». Además, reafirmó la colaboración del Ayuntamiento con la organización profesional.

En la Comisión de Cultura se compartieron los informes solicitados a distintas instituciones –al Consejo General de Agentes Comerciales de España, a la Unión Profesional de Cantabria y a CEOE-Cepyme Cantabria–, que «avalan sin reservas» este reconocimiento. Todos ellos ponen el acento en el trabajo «esencial» de los agentes comerciales y destacan igualmente la «dimensión solidaria del Colegio, tanto a través de la creación de fondos de solidaridad para la ayuda a colegiados en situación de necesidad, como en la colaboración con iniciativas solidarias, culturales y sociales». Una de ellas, de «especial relevancia» para la historia de la ciudad, fue la colecta nacional organizada en 1941 para recaudar fondos en favor de las familias damnificadas por el incendio de Santander.