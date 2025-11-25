El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se reúne con los representantes del Colegio de Agentes Comerciales, el pasado febrero. DM

El Colegio de Agentes Comerciales recibirá la Medalla de Oro de Santander

El Ayuntamiento otorga la distinción a la entidad con motivo de su centenario y para reconocer sus «buenas prácticas» y su «dimensión solidaria»

C. G.

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:34

Comenta

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria (COAC) recibirá la Medalla de Oro de Santander. Así lo anunció ayer el equipo de gobierno del ... PP, que explicó que esta propuesta será aprobada en el Pleno del jueves. La distinción será entregada a la entidad con motivo de su centenario –fue creada el 15 de julio de 1926–, en reconocimiento a su condición de actor «indispensable del desarrollo económico», su «reconocida labor de seguridad, excelencia y dinamización del tráfico comercial; su implicación en la formación, modernización y dignificación profesional del sector, y su constante presencia en las iniciativas sociales, solidarias y culturales».

