Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío

El 28 de septiembre, domingo, los vecinos de la calle Pedrueca, en Santander, se despertaron de madrugada sobresaltados por el alboroto de una multitud que emprendió una batalla campal en plena calle ... . Hubo gritos, puñetazos, patadas y lanzamiento de mobiliario urbano, sobre todo sillas y mesas de las terrazas del lugar que se convirtieron en armas arrojadizas. Un testigo grabó el suceso con su teléfono móvil y las imágenes fueron virales durante toda una semana. 'Batalla campal con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo', tituló este periódico y esta mañana la Policía Nacional anunció la detención de 16 personas por aquellos hechos.

La pelea se produjo alrededor de las doce de la noche, una vez finalizado el partido de fútbol entre el Racing de Santander y la F.C. Andorra, y tras coincidir en una zona hostelera miembros ultras de las Juventudes Verdiblancas y pertenecientes a movimientos radicales asentados en Asturias que se habían desplazado a Santander con motivo del festival anual de Galerna Fest, si bien alguno pertenece a los Ultra Boys.

La policía indica en un comunicado que «en el enfrentamiento se utilizaron todo tipo de objetos contundentes y mobiliario como botellas, sillas, vasos o copas». En las imágenes se pueden observar los lanzamientos y cómo muchos de estos objetos impactan contra alguna de las personas implicadas. «Como consecuencia se produjeron lesiones físicas y materiales en el mobiliario de los bares de la zona», señalan los agentes sobre una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

Polarización

Ya entonces la alcaldesa de Santander hizo referencia a la «polarización» para explicar el altercado. «Fue un altercado en un fin de semana donde la polarización se ha visto en las calles», refirió la alcaldesa al hacer referencia a un día en que se había celebrado una concentración organizada por la Asociación Cultural Alfonso I, en el marco del Galerna Fest. Un acto que se desarrolló en la calle Vargas, junto a la sede del PSOE.

Aquel día los participantes, de ultraderecha, se quejaron de las políticas migratorias y exigieron la expulsión de inmigrantes. El mismo día, una vez finalizó el primer acto, tuvo lugar la segunda marcha, convocada por la Coordinadora contra el Fascismo, que comenzó en Puertochico y llegó hasta la plaza Juan Carlos I, tras una pancarta en la que se podía leer: 'Las calles contra el fascismo'. La alcaldesa fue contundente por esto: «Me parece que todo el mundo se puede manifestar con respeto, pero no hay que manifestarse solo porque el otro se manifiesta en el otro sentido. Y hablo de los primeros y de los segundos, hablo de todo el mundo. Lo que hay que intentar es manifestar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra ideología, sin alterar el orden público», apuntó la alcaldesa.