Imágenes de la batalla campal del pasado día 28 de septiembre en el centro de Santander.

Imágenes de la batalla campal del pasado día 28 de septiembre en el centro de Santander. DM

Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío

Trece han sido arrestados en la capital cántabra y tres en Gijón por la pelea con lanzamiento de mobiliario urbano ocurrida a finales de septiembre que se grabó en vídeo y resultó viral en redes sociales

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

El 28 de septiembre, domingo, los vecinos de la calle Pedrueca, en Santander, se despertaron de madrugada sobresaltados por el alboroto de una multitud que emprendió una batalla campal en plena calle ... . Hubo gritos, puñetazos, patadas y lanzamiento de mobiliario urbano, sobre todo sillas y mesas de las terrazas del lugar que se convirtieron en armas arrojadizas. Un testigo grabó el suceso con su teléfono móvil y las imágenes fueron virales durante toda una semana. 'Batalla campal con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo', tituló este periódico y esta mañana la Policía Nacional anunció la detención de 16 personas por aquellos hechos.

