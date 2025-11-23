El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El delegado del Gobierno en Cantabria y el jefe provincial de Tráfico han entregado este material al concejal de Seguridad Ciudadana de la capital cántabra, Eduardo Castillo. DM

La DGT entrega a la Policía Local de Santander 300 kits para realizar test de drogas a conductores

En 2024 se realizaron más de 800 pruebas en la capital cántabra, con 440 positivos

L. G.

L. G.

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:45

Comenta

La Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria ha entregado a la Policía Local de Santander 300 kits para realizar test de drogas a conductores. El ... delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, han sido los encargados de entregar el material al concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Eduardo Castillo, y el jefe de la Policía Local, Víctor Sánchez, y el jefe de Atestados, Javier Portilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  3. 3

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  4. 4

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  5. 5

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  6. 6

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  7. 7

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  8. 8

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  9. 9 Seis mil cuervos bailan con Fito
  10. 10

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La DGT entrega a la Policía Local de Santander 300 kits para realizar test de drogas a conductores

La DGT entrega a la Policía Local de Santander 300 kits para realizar test de drogas a conductores