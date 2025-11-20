El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un joven contempla el Panteón del Inglés, en el recorrido de Costa Quebrada que arranca en Cueto. Á. C.
Santander

Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés

Este inmueble, de más de 130 años de antigüedad, tiene un candado en la entrada y su nuevo inquilino ha colocado una cortina que no permite ver el interior

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

El Panteón del Inglés se contruyó hace más de 130 años en honor a un amigo fallecido. Nunca tuvo restos en su interior, sino que ... se erigió en recuerdo de una amistad. El monumento es muy sencillo. Una planta de poco más de diez metros cuadrados; tejado a dos aguas coronado por una cruz; una puerta y una especie de ventanal sobre ella. El interior siempre ha estado vacío, excepto por la placa que explica la historia del inmueble. Hasta ahora. Hace apenas unos días, alguien habita el interior del panteón. Al menos, así lo demuestran los objetos que hay en su interior, entre los que se encuentran dos maletas y un colchón.

