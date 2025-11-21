El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un joven pasea por las inmediaciones del Panteón del Inglés, localizado en Cueto. Á. C.
Santander

El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino

Agentes de la Policía Local se han personado allí en dos ocasiones, en las que han podido verificar que hay objetos en el interior del monumento, aunque no han visto a nadie

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:00

La presencia de un inquilino en el Panteón del Inglés ya ha llegado a oídos de su propietario. Ha sido el Ayuntamiento de Santander ... quien ha dado aviso a la empresa privada propietaria de este característico inmueble –no ha trascendido cuál es esa empresa– y ha dejado en sus manos qué hacer. Así, será el dueño quien realice las «gestiones oportunas» para resolver la situación. Para comprobar que efectivamente alguien habita el panteón, la Policía Local se ha personado allí dos días sucesivos y ha verificado que en su interior hay un colchón, dos maletas y una bombona. Pero en ninguna de las visitas había nadie allí.

