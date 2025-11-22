La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos

El aterrizaje de una nueva empresa que gestione el servicio de Basuras de Santander se está haciendo de rogar, pero ya da pinceladas de cómo ... será su aterrizaje en la capital cántabra. A la larga tramitación a la que se ha tenido que someter la seleccionada por presentar la mejor oferta, la UTE Acciona-Oxital, se sumará pronto un plazo para que el resto de competidoras (las que no han salido elegidas) presenten recursos, algo que ocurre habitualmente en las adjudicaciones de contratos tan suculentos (son 230 millones de euros para diez años de servicio). Así, la previsión de la empresa elegida –que contempla que se presenten recursos– es poder empezar a trabajar a finales del primer cuatrimestre de 2026. Entre las primeras acciones que pondrá en marcha está la incorporación de 84 nuevos vehículos de diferentes tipos y más de 4.900 contenedores que sustituirán a los actuales, muchos de ellos rotos y muy deteriorados.

Como trasladan desde la compañía, los medios materiales que incorporarán al servicio serán 15 barredoras, diez camiones variados, 65 carritos portacubos, dos cisternas, más de 4.900 contenedores, dos fregadoras, 28 vehículos, dos lavacontenedores y 25 recolectores. Además, la flota estará compuesta en un 97% por vehículos propulsados mediante gas natural comprimido y motores eléctricos, junto al uso de combustibles alternativos como el HVO (diésel renovable).

97% de los vehículos que incorporará serán de gas natural, eléctricos o diésel renovable.

Pero, ¿en qué punto está concretamente la adjudicación del servicio? Como explican desde el Ayuntamiento, los servicios técnicos están ultimando el expediente de la adjudicación del contrato para llevar su aprobación a la Junta de Gobierno Local «a la mayor brevedad posible». La intención es que esto ocurra a principios de diciembre. Una vez que este acuerdo se notifique a todos los licitadores, se abrirá un plazo de 15 días para formalizar el contrato con la adjudicataria. Este periodo de tiempo de obligado cumplimiento establecido por la legislación vigente tiene como objetivo dar la posibilidad al resto de licitadores (PreZero, Valoriza, Urbaser y FFC-Copsesa) de presentar un recurso especial sobre la oferta ganadora del proceso. Si esto ocurre, se paralizaría la firma del contrato hasta que se resuelvan todos los recursos, una situación que podría alargarse meses hasta que se adjudique definitivamente el servicio.

Primeras medidas La empresa implantará cuanto antes la recogida de la fracción orgánica en todo el municipio

Contra las ratas Instalará sistemas de monitorización electrónica para la detección de roedores

Las tareas incluidas en el contrato que –si todo avanza según lo previsto– desarrollará Acciona-Oxital son la recogida de residuos domésticos municipales (residuos urbanos); la recogida neumática (tendrán que reparar la existente, que tendrá un coste de medio millón de euros según la alcaldesa, Gema Igual); la recogida soterrada; la limpieza viaria; la implantación de la recogida orgánica; la recogida selectiva (el reciclaje); la limpieza de imbornales; la recogida de los contenedores y papeleras; y también ofrecerán formación y sensibilización ambiental.

Uno de los primeras prestaciones que implantará será el de la recogida de la fracción orgánica en todo el municipio, además de poner en marcha un sistema ampliado de recogida comercial mediante el modelo puerta a puerta. Otros servicios novedosos, según apunta la empresa, serán la recogida mediante puntos limpios de proximidad, la recogida de aceites usados y un sistema organizado para la retirada de voluminosos y aparatos electrónicos y eléctricos.

Más frecuencia de barrido

La empresa asegura que también reforzará significativamente las frecuencias de barrido e incorporará servicios específicos en áreas de alta afluencia, refuerzos estacionales y brigadas de limpieza urgente operativas los siete días de la semana, una de las demandas más reiteradas de los vecinos, ya que las zonas más céntricas de la ciudad acumulan muchas veces suciedad porque la frecuencia de barrido no es diaria. La propuesta de esta empresa también incluye más control ambiental y sanitario mediante la instalación de sistemas de monitorización electrónica para la detección de roedores y estaciones centinela de alerta.

La reparación de la recogida neumática, averiada desde septiembre, es otro tema de interés vecinal ya que, aunque desde el Ayuntamiento afirmaron que se solventaría en unas semanas, hace un par de días recularon y reconocieron que este sistema quedará suspendido hasta que Acciona-Oxital asuma la Limpieza Viaria de la ciudad. Lo que explicó la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, es que se decidió paralizar su funcionamiento para realizar una revisión integral de la infraestructura y evaluar las posibles medidas a adoptar. Así, la empresa que gestiona actualmente el servicio, PreZero, concluyó que «no se puede garantizar que el sistema de recogida no vuelva a fallar». Por eso, como el nuevo contrato tiene previsto invertir 500.000 euros para la revisión y puesta a punto de la recogida neumática, se esperará a su implantación.

Como apuntan desde el Ayuntamiento ante el retraso de la llegada de la nueva empresa, trabajan «con el máximo esfuerzo» para que el nuevo contrato entre en funcionamiento «lo antes posible, dadas las mejoras que supondrá para la ciudad y para los vecinos», pero también cumplen «con absoluto rigor los preceptos legales que rigen los procesos administrativos».

Censo genético canino para mejorar el control de los excrementos

Entre las novedades que pondrá en marcha Acciona-Oxital cuando esté al frente del servicio de Limpieza Viaria de Santander será la implantación de un censo genético canino «para mejorar el control de los excrementos en la vía pública». Esto cumplirá con una gran demanda vecinal, ya que la presencia de deposiciones caninas es muy habitual en algunas zonas de la ciudad. Aunque el Ayuntamiento ha puesto en marcha algunas campañas de sensibilización para que los propietarios de perros se conciencien y recojan los desechos que dejan sus mascotas, lo cierto es que la situación no ha mejorado, por lo que es habitual que los vecinos exijan un control que permita determinar de qué animal son los excrementos sin recoger y le llegue una multa a su dueño por dejarlo en la vía pública.