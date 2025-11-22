El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos contenedores rotos, de reciclaje de plástico y de cartón, en la zona de Valdenoja. Alberto Aja

La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos

La concesionaria a la que se adjudicará el servicio, Acciona-Oxital, prevé empezar a trabajar a finales del primer cuatrimestre de 2026

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:46

El aterrizaje de una nueva empresa que gestione el servicio de Basuras de Santander se está haciendo de rogar, pero ya da pinceladas de cómo ... será su aterrizaje en la capital cántabra. A la larga tramitación a la que se ha tenido que someter la seleccionada por presentar la mejor oferta, la UTE Acciona-Oxital, se sumará pronto un plazo para que el resto de competidoras (las que no han salido elegidas) presenten recursos, algo que ocurre habitualmente en las adjudicaciones de contratos tan suculentos (son 230 millones de euros para diez años de servicio). Así, la previsión de la empresa elegida –que contempla que se presenten recursos– es poder empezar a trabajar a finales del primer cuatrimestre de 2026. Entre las primeras acciones que pondrá en marcha está la incorporación de 84 nuevos vehículos de diferentes tipos y más de 4.900 contenedores que sustituirán a los actuales, muchos de ellos rotos y muy deteriorados.

