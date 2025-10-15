Manifestación en Santander «contra el genocidio en Palestina» La protesta se enmarca dentro de la convocatoria en varias ciudades españolas por el Sindicato de Estudiantes ante la invasión israelí en Gaza

Kevin Barquín Santander Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:35 Comenta Compartir

Este miercoles al mediodía, unas 300 personas —según informó el coordinador del Sindicato de Estudiantes en Cantabria, Hugo Cicero— se concentraron en Santander para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. A la convocatoria también se sumaron organizaciones como la CGT y la CNT. Entre las pancartas destacaban mensajes como «invirtamos en vida, no en armas. Fin al genocidio en Palestina». Los manifestantes recordaron que, pese al acuerdo de paz firmado por Donald Trump el pasado lunes, la guerra aún no ha terminado.

El objetivo de las manifestaciones lo tienen claro: «Que España rompa todo tipo de relaciones con Israel y que no se olviden de todo lo que ha pasado», explicaba Cicero mientras una de sus compañeras del sindicato tomaba el micrófono para continuar animando al resto. «No hay que olvidar que Netanyahu está condenado por asesinar a más de, oficialmente, 60.000 palestinos», señalaba.

La protesta, que ha coincidido en su trayecto con otra convocada por la plantilla de DIGI, comenzó a las 12.00 horas en la plaza Numancia y avanzó hasta la del Ayuntamiento. A lo largo del recorrido, los participantes entonaron consignas en apoyo al pueblo palestino y corearon frases como: «No es una guerra, es un genocidio», «Era un hospital, no una base militar» o «Netanyahu y Abascal son basura militar». Además, llevaron a cabo dos sentadas: una junto al túnel del Pasaje de Peña y otra frente al Consistorio, donde guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del conflicto.

«Ayer han muerto seis palestinos en Gaza por, en teoría, cruzar la línea roja de Israel, entonces si van a seguir matando palestinos para qué han firmado un plan de paz», sentenciaba el coordinador del sindicato.