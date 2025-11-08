General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días El equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Santander prevé terminar en dos semanas el proceso de modificación de calles con denominaciones franquistas

Candela Gordovil Santander Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:36

El Ayuntamiento de Santander cambiará el nombre de la calle Camilo Alonso Vega el próximo 14 de noviembre, que pasará a llamarse José Hierro; y el de General Dávila el día 21 del mismo mes, que será Paseo de Altamira. Así, el equipo de gobierno del PP prevé terminar en unos 15 días este proceso de modificación de las calles con denominaciones franquistas de Santander, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, para cumplir así con el requerimiento que le hizo la Fiscalía para efectuar esa modificación.

Estas calles han tardado más por el alto número de comunidades de vecinos involucradas en el proceso de cambio de nombre, según explican fuentes municipales. Y es que el pasado marzo, el fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, dio un mes de plazo a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, para que el Ayuntamiento cambiara el nombre de 16 calles franquistas y advirtió de que si no cumplía en los próximos 30 días se iban a ejercitar «las acciones judiciales que se consideren procedentes» y se daría traslado a la Dirección General competente «para que inicie, si procede, el procedimiento sancionador por una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática».

Aunque este asunto viene de tiempo atrás. De hecho, motivó denuncias en la Fiscalía. En junio de 2024, cuarenta ciudadanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cantabria por un presunto delito de prevaricación contra el Ayuntamiento de Santander. Entonces, alegaban que el Consistorio no accedía a retirar del callejero municipal los nombres de General Dávila y Camilo Alonso Vega, que son las que faltan ahora por modificarse. La denuncia se archivó un mes después porque, según la Fiscalía, los hechos denunciados no se correspondían con el tipo penal de la prevaricación administrativa.

Unos meses después, en diciembre del año pasado, varios ciudadanos a título particular presentaron ante la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria una petición para que se ejecutara inmediatamente el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de agosto de 2015 para el cambio de nombres. Y ya en febrero de este año, representantes de varios colectivos presentaron ante la Fiscalía una petición solicitando la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, para obligar al Ayuntamiento a que retirase toda denominación con menciones a la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura.