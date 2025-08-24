Luz y sonido, en el 40 aniversario del Palacete

Guillermo Balbona Santander Domingo, 24 de agosto 2025, 11:47 Comenta Compartir

La antigua estación marítima de pasajeros y oficina portuaria se convirtió hace cuarenta años en espacio de exposiciones, un lugar abierto con programas de producción propia, ejes de una programación dedicada al arte contemporáneo. Ahora, tras su tercera obra de rehabilitación, referencia de la vida cultural de Santander y Cantabria, el Palacete del Embarcadero cumple cuarenta años de intensa actividad.

El #Palacete del #Embarcadero, y todas las personas que a lo largo de 40 años han contribuido a su actividad cultural, se merecían una celebración a modo de homenaje y reconocimiento.🎂🎉



¡Gracias por tanto!🙏🏻



Es una joya arquitectónica y cultural con mucha vida por delante…💪🏻 pic.twitter.com/io95El1B7v — César Díaz Maza (@cdiazmaza) August 24, 2025

Celebramos 40 años del Palacete del Embarcadero como referente cultural de #Santander que ha acogido a miles de visitantes✨Felicidades @port_santander @cdiazmaza y enhorabuena por este vídeo mapping que ha transformado el edificio en un lienzo vivo sobre su historia pic.twitter.com/MS4osaT1Xz — Gema Igual Ortiz (@gemaigual) August 23, 2025

La Autoridad Portuaria, en colaboración con el Ayuntamiento, celebró su aniversario con un espectáculo de luz, videomapping y música con la puesta en escena de Ruido Interno, que en un lienzo vivo narró anoche su propia historia. Imágenes y animaciones, música compuesta especialmente para la ocasión y efectos de sonido crearon una atmósfera sensorial y emotiva.

