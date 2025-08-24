El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Espectáculo de luz y sonido, anoche en el Palacete del Embarcadero.
Espectáculo de luz y sonido, anoche en el Palacete del Embarcadero. Luis Palomeque

Luz y sonido, en el 40 aniversario del Palacete

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:47

La antigua estación marítima de pasajeros y oficina portuaria se convirtió hace cuarenta años en espacio de exposiciones, un lugar abierto con programas de producción propia, ejes de una programación dedicada al arte contemporáneo. Ahora, tras su tercera obra de rehabilitación, referencia de la vida cultural de Santander y Cantabria, el Palacete del Embarcadero cumple cuarenta años de intensa actividad.

Las fotos del espectáculo.

Ver 8 fotos
Las fotos del espectáculo. Luis Palomeque

La Autoridad Portuaria, en colaboración con el Ayuntamiento, celebró su aniversario con un espectáculo de luz, videomapping y música con la puesta en escena de Ruido Interno, que en un lienzo vivo narró anoche su propia historia. Imágenes y animaciones, música compuesta especialmente para la ocasión y efectos de sonido crearon una atmósfera sensorial y emotiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón en el tritubo deja sin agua a seis zonas de Santander
  2. 2

    Rescatados siete jóvenes que hacían paddle surf en la playa de Los Peligros
  3. 3

    Una oveja muerta en la Segunda de El Sardinero
  4. 4

    800 personas celebran una fiesta ilegal en la cantera de Roiz: «Dicen que estarán hasta el lunes»
  5. 5

    Fiestas con sabor a tomate
  6. 6

    Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros
  7. 7

    Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana
  8. 8

    Muere Antuán, Hijo Predilecto de Laredo
  9. 9

    Un concierto bajo las estrellas con Alejandro Fernández
  10. 10

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Luz y sonido, en el 40 aniversario del Palacete