Imagen del edificio administrativo, cuyo ritmo de obra es especialmente visible en la calle Canalejas, con la instalación de los paneles acristalados que ya cubren varios niveles. Daniel Pedriza

Las obras del Mupac superan el 55% de su ejecución y los 27 millones de inversión

El nuevo museo entra en una etapa decisiva al encarar los trabajos de su fase final, que permitirá iniciar la preparación de los espacios expositivos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las obras del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac) continúan su avance, a buen ritmo, de tal modo que se encaminan ... a afrontar la fase final del proyecto, según el Gobierno de Cantabria. Con datos correspondientes al mes de octubre, aportados por Cultura, la inversión ha alcanzado ya más de 27 millones de euros certificados, lo que supone más de la mitad del presupuesto total, cifrado en 49. Considerado un «proyecto estratégico del Gobierno de Cantabria», supera de este modo el 55 por ciento de su ejecución. «Un hito que coincide con otro avance clave: la finalización completa de la estructura de hormigón tanto de las instalaciones propias del Museo como del edificio administrativo» , según subraya el consejero de Cultura Luis Martínez Abad.

