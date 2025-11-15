Las obras del Mupac superan el 55% de su ejecución y los 27 millones de inversión

Las obras del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac) continúan su avance, a buen ritmo, de tal modo que se encaminan ... a afrontar la fase final del proyecto, según el Gobierno de Cantabria. Con datos correspondientes al mes de octubre, aportados por Cultura, la inversión ha alcanzado ya más de 27 millones de euros certificados, lo que supone más de la mitad del presupuesto total, cifrado en 49. Considerado un «proyecto estratégico del Gobierno de Cantabria», supera de este modo el 55 por ciento de su ejecución. «Un hito que coincide con otro avance clave: la finalización completa de la estructura de hormigón tanto de las instalaciones propias del Museo como del edificio administrativo» , según subraya el consejero de Cultura Luis Martínez Abad.

Estos datos y cifras de actualización del futuro Mupac se conocen la semana que se iniciaba con la declaración del proyecto de presupuesto para 2026 de la Consejería de Cultura, que contempla destinar al Mupac 8,3 millones. El consejero resalta «el considerable avance de estas obras de gran complejidad, que permiten vislumbrar de manera más clara el aspecto original que el estudio de Partida y Mendoza ideó para este complejo de edificio. Además, está cambiando la fisonomía de uno de los lugares más emblemáticos de Santander, Puertochico. El Mupac se une a ese excepcional eje cultural, que ahora está en fase de ejecución, conformado por el Centro Asociado al Reina Sofía y Archivo Lafuente y Faro Santander».

Tras esta fase, la actividad se focaliza los cerramientos exteriores, las instalaciones y la futura estructura de madera laminada que rematará la cubierta del volumen principal del museo. Esta misma semana se procedió a la colocación de «la cercha metálica del eje, pieza fundamental de la futura cubierta, mientras se ejecutan las alineaciones que servirán de apoyo a las vigas de madera». Esta estructura, actualmente en fabricación, comenzará a montarse a finales de mes, con el fin de cerrar la planta de exposiciones temporales antes de concluir el año. Asimismo, prosiguen los trabajos de hormigonado de los últimos pilares, que quedarán completados este mes, y avanza la ejecución de la escalera monumental, cuyo primer tramo ya está construido y que se prevé finalizar en diciembre. También continúa la colocación del ladrillo caravista en el interior del museo. La previsión es iniciar en los próximos meses «la preparación de los espacios expositivos que convertirán al museo en un referente».

El edificio administrativo

En el edificio administrativo, el ritmo de obra es especialmente visible en la calle Canalejas, centrado en la instalación del muro cortina, cuyos paneles acristalados ya cubren varios niveles. Ese cerramiento finalizará en diciembre. A la vez, se trabaja en la fachada ventilada de ladrillo caravista, que ya toma forma en las calles San Vicente y Casimiro Sainz. El equipo de obra, destaca Cultura, mantiene un despliegue constante de instalaciones presentes ya en prácticamente todas las plantas.