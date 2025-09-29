El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre conduce su patinete eléctrico por la acera en el centro de Santander. Javier Cotera

La Policía triplica las multas a patinetes de un verano a otro

Las sanciones entre mayo y agosto de este año aumentan hasta las 145 y también crecen las infracciones de las bicicletas, de 5 a 33

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El aumento de patinetes eléctricos en la ciudad es cada vez más evidente. Y también lo es la cantidad de infracciones, ya que en ... muchas ocasiones estos vehículos se mueven por la acera -a pesar de estar prohibido- en lugar de por la carretera. Esto genera problemas con los peatones, que en el mejor de los casos se llevan un susto y, en el peor, un golpe. Así, ante el incremento de este medio de transporte en calzadas y aceras -denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP)-, el Ayuntamiento santanderino puso en marcha el pasado mayo una campaña para vigilar su uso y sancionar a aquellos usuarios que no cumplen con la normativa que obliga a circular por la carretera.

