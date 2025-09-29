La Policía triplica las multas a patinetes de un verano a otro

El aumento de patinetes eléctricos en la ciudad es cada vez más evidente. Y también lo es la cantidad de infracciones, ya que en ... muchas ocasiones estos vehículos se mueven por la acera -a pesar de estar prohibido- en lugar de por la carretera. Esto genera problemas con los peatones, que en el mejor de los casos se llevan un susto y, en el peor, un golpe. Así, ante el incremento de este medio de transporte en calzadas y aceras -denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP)-, el Ayuntamiento santanderino puso en marcha el pasado mayo una campaña para vigilar su uso y sancionar a aquellos usuarios que no cumplen con la normativa que obliga a circular por la carretera.

Con la puesta en marcha de esta campaña, que depende de la Policía Local, las multas se han triplicado entre mayo y agosto de este año en comparación al mismo periodo de tiempo en 2024. Así, han pasado de las 43 hasta las 145 sanciones. En este plazo también han aumentado las multas a usuarios de bicicletas -también consideradas VMP-: de 5 sanciones entre mayo y agosto de 2024 a 33 en 2025. El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, apunta que la labor policial no ha consistido solo en la formulación de denuncias, sino que los agentes han primado la labor didáctica y la advertencia. «Muchos de los conductores de estos vehículos son adolescentes y jóvenes que, en la mayor parte de los casos, desconocen la normativa».

La campaña, visible desde mayo en el TUS y en redes sociales, volverá a estar presente este mes mediante nueva cartelería en marquesinas para recordar las obligaciones, prohibiciones y sanciones previstas para el uso indebido de estos vehículos.

Entre las infracciones más habituales se encuentran circular por aceras o zonas peatonales (100 euros de sanción), cruzar pasos de peatones en bici o patinete (100 euros), así como usar el móvil o auriculares mientras se conduce, o circular con patinete por túneles, sancionadas con 200 euros. Castillo asegura que «la forma en la que nos movemos está cambiando y cada vez hay más usuarios de patinetes y bicicletas en Santander».

El responsable municipal destaca que la campaña tiene como objetivo concienciar a los usuarios de este tipo de vehículos sobre la necesidad de desplazarse de manera segura y respetuosa. «La seguridad vial, la protección del peatón y el ordenamiento del espacio público son prioridades en una ciudad segura como Santander. Queremos recordar las normas que debemos cumplir e informar sobre las medidas que estamos obligados a tomar para prevenir accidentes».