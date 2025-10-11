El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recreación de la cubierta que propone el PSOE para esta plaza ubicada junto a los ascensores de la Peña del Cuervo. DM

El PSOE propone cubrir la plaza de Carabaza, junto a la Peña del Cuervo, para darle uso todo el año

Los socialistas trasladan la propuesta al PP con el objetivo de que ese espacio pueda ser un punto de encuentro «activo y accesible»

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:37

Comenta

Una cubierta semi transparente que permita hacer deporte o descansar en los días de lluvia o de excesivo sol. El PSOE santanderino propone al equipo ... de gobierno (PP) del Ayuntamiento la cubrición parcial de la pista deportiva de Carabaza, situada en la calle Duque de Ahumada –la plaza a la que se llega desde el ascensor de la Peña del Cuervo–. El objetivo, como apuntan los socialistas, «es mantener este espacio como un punto de encuentro vecinal activo y accesible durante todo el año». Respecto a esto, el portavoz del grupo, Daniel Fernández, explica que esta pista «es un lugar de convivencia muy activo, donde coinciden generaciones enteras del barrio», pero advierte que «permanece vacía o inutilizable gran parte del año por la lluvia, el viento o el calor excesivo».

