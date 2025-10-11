El PSOE propone cubrir la plaza de Carabaza, junto a la Peña del Cuervo, para darle uso todo el año

Una cubierta semi transparente que permita hacer deporte o descansar en los días de lluvia o de excesivo sol. El PSOE santanderino propone al equipo ... de gobierno (PP) del Ayuntamiento la cubrición parcial de la pista deportiva de Carabaza, situada en la calle Duque de Ahumada –la plaza a la que se llega desde el ascensor de la Peña del Cuervo–. El objetivo, como apuntan los socialistas, «es mantener este espacio como un punto de encuentro vecinal activo y accesible durante todo el año». Respecto a esto, el portavoz del grupo, Daniel Fernández, explica que esta pista «es un lugar de convivencia muy activo, donde coinciden generaciones enteras del barrio», pero advierte que «permanece vacía o inutilizable gran parte del año por la lluvia, el viento o el calor excesivo».

La solución, a su juicio, está clara. «Una simple cubierta permitiría que niños, jóvenes y mayores pudieran usar la pista todo el año, tanto en los meses de lluvia como en los de más calor, sin que el tiempo condicione la vida del barrio», señala el edil. Desde el grupo municipal socialista, recuerdan que Santander registra más de un centenar de días de lluvia al año, pero también cada vez más jornadas de calor intenso durante julio, agosto y septiembre, que desaconsejan la práctica deportiva o el juego en espacios completamente descubiertos. Por ello, plantean una solución técnica «sencilla y respetuosa» con el entorno, consistente en una cubierta parcial y ligera que mantenga la ventilación y la luminosidad, pero ofrezca protección frente a la lluvia, el sol y las altas temperaturas.

«Hablamos de una inversión que mejoraría mucho la vida cotidiana de cientos de vecinos», defiende el portavoz socialista, quien subraya que el proyecto «debería diseñarse de forma participada con la asociación vecinal y con criterios técnicos de sostenibilidad y eficiencia energética». Fernández destaca además que una actuación de este tipo «no solo mejora el uso deportivo del espacio, sino que lo convierte en un auténtico centro de convivencia vecinal, capaz de acoger también actividades culturales, infantiles o sociales todo el año».

Problema generalizado

La falta de pistas cubiertas no es, según los socialistas, un problema que solo se dé en Duque de Ahumada. Fernández señala que «está generalizado en Santander, donde la mayoría de estos espacios permanecen descubiertos y desaprovechados buena parte del año. El único proyecto en marcha es el del área infantil del Parque de Las Llamas, cuyo cubrimiento fue prometido por la alcaldesa hace cinco años y solo este año ha avanzado con la aprobación de la licitación, pero sin noticias sobre su ejecución», recuerda.