Vista de la vía y de las retenciones. DM

Retenciones en la S-10 a la entrada de Santander por un alcance entre cuatro vehículos

El incidente no ha provocado heridos | Uno de los coches funciona con gas comprimido y ha requerido la intervención de los bomberos de la capital cántabra para asegurar su retirada

A. G.

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:08

Comenta

La S-10 presenta esta mañana retenciones importantes a la entrada de Santander debido a un coche por alcance entre cuatro vehículos que se ha saldado sin heridos, pero que ha bloqueado parte de la vía. La cola de vehículos se extiende a las 09.00 horas de la mañana hasta la altura de la salida hacia el aeropuerto Seve Ballesteros.

Zona en la que se ha producido el incidente

Según ha informado la Policía Local de la capital cántabra, el incidente no reviste mayor gravedad pero ha requerido la intervención de los bomberos de Santander para asegurar la retirada de uno de los vehículos, impulsado por gas comprimido. Más allá de eso, señalan, una vez finalicen las labores de retirada de los coches involucrados y se limpie la calzada el tráfico en la zona debe volver a la normalidad.

