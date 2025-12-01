Santander contará con más de cien nuevos puntos de luz en treinta zonas

Localizaciones como el parque infantil de La Magdalena, las escaleras entre Gamazo y Los Peligros o el huerto urbano Río Cubas contarán próximamente con más ... puntos de luz. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ya ha aprobado el expediente de contratación para crear nuevas instalaciones de alumbrado público en 30 ubicaciones de la ciudad con un presupuesto de 274.481 euros y un plazo de ejecución de 16 semanas. Este plan permitirá desplegar, en concreto, 106 nuevas unidades eléctricas con una potencia total de 6.454 vatios, con la consiguiente mejora en las condiciones del alumbrado en calles y espacios públicos de la ciudad. Las nuevas luminarias se colocarán en más de una veintena de vías urbanas y en parques y dotaciones de ocio. Entre ellas, se instalarán doce puntos de luz en el parque infantil de La Magdalena, nueve en el de Mesones, y cuatro en el de El Mansín. Del mismo modo, se actuará en zonas e instalaciones públicas como el parque Doctor Madrazo en Valdenoja (seis luminarias), el parque de Trueba en El Sardinero (seis), Los Pinares (dos), las escaleras entre Gamazo y Los Peligros (siete) o el huerto urbano Río Cubas (dos).

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, indica que este proyecto de nuevas instalaciones de alumbrado atiende a peticiones vecinales y desarrolla la respuesta del Ayuntamiento a las necesidades que los servicios municipales detectan en esta materia en el municipio. En cuanto a las características técnicas de las instalaciones, la concejala explica que se han elegido luminarias tipo LUMA, con equipo incorporado para leds de 80/90 vatios, dependiendo de la altura de montaje y características del vial. Así, se utilizará el modelo que mejor se adapte a cada caso particular, siempre buscando que se cumplan las condiciones exigidas en la normativa en cuanto a niveles de iluminación de los viales.

Las zonas más iluminadas

Las áreas donde más luces se instalarán serán en la calle Juan José Pérez del Molino y en el parque infantil de La Magdalena, con 12 puntos de luz en cada caso. Así, en la primera ubicación se colocarán en la acera norte de manera similar a los puntos que ya hay en la acera sur de la misma calle, formados por luminaria led sobre columna de cuatro metros para mejorar la visibilidad en la acera peatonal. En el caso del parque de La Magdalena, se colocarán los nuevos puntos de alumbrado formados por cabezales simétricos a seis metros de altura para mejorar la visibilidad en la zona infantil.

El siguiente espacio que más se iluminará será el Parque de Mesones, con nueve puntos nuevos formados por un cabezal sobre una columna de cuatro metros también destinados, como en el caso anterior, a mejorar la visibilidad en la zona del parque infantil. En las escaleras que conectan Gamazo y Los Peligros se colocarán siete luminarias a lo largo de todo el recorrido, actualmente sin ninguna luz.

Los parques del Doctor Diego Madrazo (Valdenoja) y de Trueba (Segunda Playa de El Sardinero) contarán, en ambos casos, con seis nuevas luces colocadas a cuatro metros de altura para mejorar la visibilidad en las zonas infantiles y verdes.