El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el parque infantil de Mesones, en El Sardinero, se colocarán nueve nuevas luminarias. Alberto Aja

Santander contará con más de cien nuevos puntos de luz en treinta zonas

La Junta de Gobierno aprueba el expediente de contratación con un presupuesto de 274.481 euros y un plazo de ejecución de 16 semanas

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:23

Comenta

Localizaciones como el parque infantil de La Magdalena, las escaleras entre Gamazo y Los Peligros o el huerto urbano Río Cubas contarán próximamente con más ... puntos de luz. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ya ha aprobado el expediente de contratación para crear nuevas instalaciones de alumbrado público en 30 ubicaciones de la ciudad con un presupuesto de 274.481 euros y un plazo de ejecución de 16 semanas. Este plan permitirá desplegar, en concreto, 106 nuevas unidades eléctricas con una potencia total de 6.454 vatios, con la consiguiente mejora en las condiciones del alumbrado en calles y espacios públicos de la ciudad. Las nuevas luminarias se colocarán en más de una veintena de vías urbanas y en parques y dotaciones de ocio. Entre ellas, se instalarán doce puntos de luz en el parque infantil de La Magdalena, nueve en el de Mesones, y cuatro en el de El Mansín. Del mismo modo, se actuará en zonas e instalaciones públicas como el parque Doctor Madrazo en Valdenoja (seis luminarias), el parque de Trueba en El Sardinero (seis), Los Pinares (dos), las escaleras entre Gamazo y Los Peligros (siete) o el huerto urbano Río Cubas (dos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  4. 4

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  5. 5

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santander contará con más de cien nuevos puntos de luz en treinta zonas

Santander contará con más de cien nuevos puntos de luz en treinta zonas