Santander inicia una consulta ciudadana para planificar el futuro de sus zonas verdes

¿A cuánto tiempo de casa a pie tiene una zona verde? ¿Qué aspectos de estas áreas podrían mejorarse? ¿Qué distritos tienen mejores dotaciones? ¿Y ... peores? Estas son algunas de las preguntas que, a lo largo de una encuesta online que se rellena en unos diez minutos, los vecinos de Santander pueden trasladar su valoración sobre los parques de la ciudad al Ayuntamiento y sus propuestas para mejorarlo. Toda la información que se recabe en esta encuesta ciudadana, disponible en www.partimap.eu/es/p/Plan-de-Infraestructura-Verde-Santander-Capital-Natural/0 y que estará abierta hasta el domingo, se incluirá en el Plan de Infraestructura Verde, dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente y cuya redacción fue adjudicada a la empresa Tecnigral, en el marco del proyecto Santander Capital Natural. «La encuesta permitirá conocer cómo se perciben y utilizan los espacios verdes, e identificar oportunidades de mejora», apunta la concejala Margarita Rojo.

La encuesta recogerá la valoración de los santanderinos en aspectos como el entorno marítimo y los humedales. Con un sistema de estrellas (entre una y cinco), evaluarán las actividades y usos relacionados con el mar, la accesibilidad a la costa, el nivel de conservación o la integración de la bahía y la ciudad. En cuanto a medidas para fomentar la biodiversidad, con el mismo sistema de estrellas, la encuesta pregunta por la posibilidad de sustituir césped convencional por pradera natural; ampliar alcorques y pequeñas zonas verdes en detrimento de las plazas de aparcamiento; sustituir especies invasoras por locales; o favorecer el crecimiento natural del arbolado. Y en cuanto a opciones de renaturalización; el cuestionario da la posibilidad de elegir si se prefieren más corredores verdes; controlar el crecimiento urbano para conservar zonas naturales; transformar aparcamientos en áreas verdes; o regular la iluminación para reducir la contaminación lumínica.

En otro apartado, se cuestiona qué actividades deben fomentarse y en cuáles participaría la persona que completa la encuesta. Algunos ejemplos son plantaciones y siembras vecinales; creación de huertos urbanos y parques agrarios; naturalización de patios escolares; o rutas guiadas para conocer el entorno natural. El final del cuestionario es un mapa en el que el usuario debe seleccionar qué zonas de la ciudad tienen buenas áreas verdes (con una chincheta verde) y cuáles insuficientes (chincheta roja).

La edil recuerda que Santander Capital Natural es un proyecto municipal que tiene como objetivo principal el refuerzo del papel de la red de zonas verdes urbanas en la conservación de la biodiversidad a escala local, potenciando los servicios ambientales que ayudan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Santander. Este proyecto se prolongará hasta final de año, y tiene como socios a SEO/BirdLife, la asociación Amica, la Fundación para la Investigación del Clima y la Universidad de Cantabria. Además, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por fondos europeos.