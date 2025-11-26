El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Parque de Las Llamas es la zona verde más amplia del municipio de Santander. Juanjo Santamaría

Santander inicia una consulta ciudadana para planificar el futuro de sus zonas verdes

El Ayuntamiento tendrá abierta la encuesta hasta el domingo y los resultados influirán en el Plan de Infraestructura Verde en el que trabajan

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

¿A cuánto tiempo de casa a pie tiene una zona verde? ¿Qué aspectos de estas áreas podrían mejorarse? ¿Qué distritos tienen mejores dotaciones? ¿Y ... peores? Estas son algunas de las preguntas que, a lo largo de una encuesta online que se rellena en unos diez minutos, los vecinos de Santander pueden trasladar su valoración sobre los parques de la ciudad al Ayuntamiento y sus propuestas para mejorarlo. Toda la información que se recabe en esta encuesta ciudadana, disponible en www.partimap.eu/es/p/Plan-de-Infraestructura-Verde-Santander-Capital-Natural/0 y que estará abierta hasta el domingo, se incluirá en el Plan de Infraestructura Verde, dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente y cuya redacción fue adjudicada a la empresa Tecnigral, en el marco del proyecto Santander Capital Natural. «La encuesta permitirá conocer cómo se perciben y utilizan los espacios verdes, e identificar oportunidades de mejora», apunta la concejala Margarita Rojo.

