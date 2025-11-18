Los vecinos que se oponen al McDonald's en Puertochico se manifestarán el 29 de noviembre La Comisión que se creó para defender el Mercado de la zona dice que ya ha recibido el requerimiento que les obliga a retirar la pancarta que colocaron denunciando la apertura de la franquicia de hamburguesas

La pancarta colocada en el número siete de la calle Andrés del Río, en Puertochico, que será retirada.

Candela Gordovil Santander Martes, 18 de noviembre 2025, 13:26 | Actualizado 14:10h. Comenta Compartir

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, formada hace un par de meses para frenar la apertura de un McDonald's en el Mercado de ... la zona, se manifestará el próximo sábado 29 de noviembre para mostrar su rechazo a la gestión del Ayuntamiento de Santander, que descartó todas las alegaciones presentadas en contra de la instalación de la franquicia de hamburguesas. El recorrido partirá a las 12.00 horas de la rotonda de La Sardinera y llegará hasta la bandera de España. Y es que los vecinos han recibido el requerimiento que les obliga a retirar la pancarta colocada en el número siete de la calle Andrés del Río, en la que se puede leer: «Gema, de mercado de barrio a pre-after, no da Igual». «Tras la resolución de retirada inmediata de la pancarta, el tono aleccionador y bronco mostrado por el concejal, Álvaro Lavín, coherente con el estilo de la alcaldesa, y la absoluta falta de voluntad de diálogo demostrada, la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, junto con la FECAV y la Asociación de Vecinos Ensanche–Cañadío, considera que ha llegado el momento de dar un paso más allá y movilizarse». Cabe recordar que hace un mes, Disciplina Urbanística emitió un informe preceptivo que detallaba que la lona no cumple con la Ordenanza sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias.

A su juicio, tener que retirar la pancarta constituye «un acto deliberado de censura y un golpe a la libertad de expresión, incluso cuando se ejerce desde un espacio privado». «La resolución municipal, tramitada por el servicio de Disciplina Urbanística y claramente alineada con la actuación impulsada desde la alcaldía, califica la colocación de la lona como una obra ilegal, ordena su retirada inmediata y amenaza con multas coercitivas y un procedimiento sancionador adicional», añaden los vecinos. Respecto a su reunión con el concejal de Comercios, Álvaro Lavín, celebrada hace unos días, la Comisión también critica que el encuentro se limitó a «una defensa rígida del marco legal y del pliego, sin dar en ningún momento pie a aportar soluciones reales ni asumir responsabilidades». Durante ese encuentro, detallan, «el concejal fue incapaz de explicar por qué permitió que Baika, la empresa gestora del Mercado de Puertochico, incumpliera el contrato sin consecuencia alguna», comentan en referencia a los sucesivos retrasos en los trabajso de remodelación del Mercado. «Mientras la empresa paga 6.800 € anuales de canon por la gestión del Mercado, podría llegar a obtener cerca de 300.000 € cada año durante los 40 años que dura la externalización».

