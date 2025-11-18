El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pancarta colocada en el número siete de la calle Andrés del Río, en Puertochico, que será retirada. C. G.

Los vecinos que se oponen al McDonald's en Puertochico se manifestarán el 29 de noviembre

La Comisión que se creó para defender el Mercado de la zona dice que ya ha recibido el requerimiento que les obliga a retirar la pancarta que colocaron denunciando la apertura de la franquicia de hamburguesas

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, formada hace un par de meses para frenar la apertura de un McDonald's en el Mercado de ... la zona, se manifestará el próximo sábado 29 de noviembre para mostrar su rechazo a la gestión del Ayuntamiento de Santander, que descartó todas las alegaciones presentadas en contra de la instalación de la franquicia de hamburguesas. El recorrido partirá a las 12.00 horas de la rotonda de La Sardinera y llegará hasta la bandera de España. Y es que los vecinos han recibido el requerimiento que les obliga a retirar la pancarta colocada en el número siete de la calle Andrés del Río, en la que se puede leer: «Gema, de mercado de barrio a pre-after, no da Igual». «Tras la resolución de retirada inmediata de la pancarta, el tono aleccionador y bronco mostrado por el concejal, Álvaro Lavín, coherente con el estilo de la alcaldesa, y la absoluta falta de voluntad de diálogo demostrada, la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, junto con la FECAV y la Asociación de Vecinos Ensanche–Cañadío, considera que ha llegado el momento de dar un paso más allá y movilizarse». Cabe recordar que hace un mes, Disciplina Urbanística emitió un informe preceptivo que detallaba que la lona no cumple con la Ordenanza sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias.

