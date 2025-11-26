El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La ministra Diana Morant, ayer en la gala de entrega de premios Jaume I. EFE

Anticorrupción abre una investigación sobre las irregularidades en las cuentas del CNIO

La Fiscalía incoa diligencias tras recopilar las distintas denuncias sobre un supuesto desvío de dinero a manos de los antiguos responsables

Rocío Mendoza
Mateo Balín

Rocío Mendoza y Mateo Balín

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:17

La Fiscalía Anticorrupción se encargará de investigar las irregularidades denunciadas sobre la gestión de los fondos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Fuentes del ... Ministerio Público han confirmado que hoy ha abierto diligencias tras recopilar las distintas denuncias presentadas, ya que existen indicios suficientes para iniciar las pesquisas que finalmente aclaren si se han cometido delitos durante la adminsitración del citado centro.

