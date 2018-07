«En Cantabria caen los mismos meteoritos que en el desierto de Atacama» J. Casares José Vicente Casado imparte la conferencia 'Meteoritos, fragmentos del espacio y el tiempo', hoy miércoles en el Aula Ambiental de Costa Quebrada DM . Santander Miércoles, 11 julio 2018, 12:55

«En Cantabria caen los mismos meteoritos que en el desierto de Atacama». Con esta rotundidad se expresa José Vicente Casado, un leones que lleva años estudiando estas piedras que llegan del espacio y que atesora algunas de las colecciones más completas del mundo. Antes de su intervenció en el Aula Ambiental de Costa Quebrada explica las razones de por qué esos meteoritos no se ven en Cantabria cuando son tan evidentes en otros lugares. «En Atacama las rocas no tienen nada excepto roca. Los meteoritos que han caído allí los últimos millones de años, allí están. ¿Qué ocurre en Cantabria? Que la vegetación, el agua, la erosión o la inclinación de las montañas no es que hagan que desaparezcan, es que los alteran muy rápido», explica Casado.

Por ello si cae un meteorito en Cantabria sería «muy difícil de identificar», mientras que en un desierto es más fácil distinguir las rocas que son más negras por fuera y que tienen determinadas características de pulido en su superficie, que posiblemente vienen del espacio.

Este experto 'cazameteoritos' asegura que es probable que cualquiera haya visto algún meteorito sin percatarse, aunque «lo más habitual es lo contrario: que hayamos encontrado un pedrusco cualquiera y pensemos que es un meteorito» porque «es que es muy difícil que una persona que no se encuentre en los desiertos o La Antártida encuentre uno», advierte.

El investigador ofrecerá esta tarde la conferencia de entrada libre 'Meteoritos, fragmentos del espacio y el tiempo' en el Aula Ambiental Costa Quebrada de Soto de la Marina a partir de las 20.00 horas, dentro de las Actividades Culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

Respecto a la procedencia más frecuente de los meteoritos, ha indicado que vienen de diversas partes del Sistema Solar, la mayoría del Cinturón principal de Asteroides que hay entre Marte y Júpiter, aunque «hay otras muy interesantes».

La conferencia constará de dos partes. En una, «más científica», el buscador de meteoritos ofrecerá una definición del fenómeno «porque hay mucha confusión sobre ello». En la segunda parte especificará las metodologías para buscarlos y dónde es más fácil encontrarlos por el mundo. Aportará meteoritos auténticos de Marte, de la Luna, algunos metálicos, otros rocosos, que la gente podrá ver y tocar.

Además llevará también meteoritos falsos para mostrar las diferencias. En este sentido, ha invitado a las personas que crean que han encontrado un meteorito a llevarlo para ver si lo es o no.