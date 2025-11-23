El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La ley no puede esperar

La reducción del límite de alcoholemia no es un capricho legislativo: es una herramienta preventiva avalada por la evidencia, por la ciencia, por la experiencia internacional y por la realidad cotidiana de nuestras carreteras

David Landazabal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Hay temas que vuelven una y otra vez porque siguen sin resolverse. La reducción del límite de alcoholemia es uno de ellos. Y cada vez ... que regresa, vuelve acompañado del mismo silencio incómodo: ¿cuánto más tenemos que esperar para que la vida sea una prioridad política real?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  5. 5

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  6. 6

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  7. 7

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  8. 8

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  9. 9

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  10. 10

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La ley no puede esperar

La ley no puede esperar