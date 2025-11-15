El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reyes Mate, en la Residencia de Estudiantes, donde tuvo lugar la entrevista. Virginia Carrasco

Reyes Mate | Filósofo

«No resolveremos el problema de la inmigración pensando en nuestros intereses»

La entrevista ·

«Los Estados se han construido sobre las víctimas», advierte el filósofo que más ha estudiado la memoria y el olvido

César Coca

César Coca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:01

Reyes Mate (Pedrajas de San Esteban, Valladolidad, 1942) es Doctor en Filosofía por las universidades de Münster y Autónoma de Madrid y profesor en el ... Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad que impulsó y de la que fue director entre 1990 y 1998. Promotor de distintos grupos de trabajo formados por investigadores de diferentes países, su trabajo se ha centrado en la memoria de las víctimas y el significado político y moral de la barbarie. Es Premio Nacional de Ensayo por 'La herencia del olvido'. Y de las víctimas, la memoria y la libertad habla en esta entrevista, que comienza con una sesión de fotos en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en concreto en el banco conocido como 'de Unamuno', porque el pensador vasco fue retratado allí mismo en 1932. «Unamuno es el ejemplo del intelectual que puede equivocarse, pero es libre», asegura. Justo lo que hoy echa en falta.

