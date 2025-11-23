Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas

En la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), en la que el viernes murieron en accidente Óscar Díaz (cangués de 32 años) y ... Anilson Soares (caboverdiano afincado en Villablino, de 42 años) hay de normal más de 73 trabajadores, repartidos en tres turnos que cubren todo el día. Juntos vienen logrando un ritmo de producción de entre 150 y 200 toneladas diarias de antracita de bajos volátiles, material que luego Tyc Narcea exporta a una instalación siderúrgica de otro país, para calibrar cuánto reduce las emisiones.

El relevo de la tarde había entrado, como de costumbre, a las 15 horas. Tal y como informa EL COMERCIO, Anilson era el picador; Óscar, el ayudante. Habían sido de los últimos en incorporarse a la plantilla. Llegaban con experiencia. Procedían de ese contingente que estaba antes en la mina de Tormaleo hasta que Carbones La Vega empezó a dejar sin pagar las nóminas. El entonces dueño de facto de la sociedad, Jesús Rodríguez Morán, 'Chus Mirantes', lo era también de Combayl y Blue Solving, y el accidente de marzo en la mina de Cerredo puso contra las cuerdas la solvencia del grupo societario.

Anilson y Óscar entraron por la bocamina, anduvieron 1,7 kilómetros hasta alcanzar la rampla de explotación, entre las guías dos y tres. Tiene unos 70 metros de longitud y los trabajadores la toman por parejas; en el caso de Anilson y Óscar avanzaron unos 55 y se pusieron a trabajar para explotar la capa conocida como Ancha Primera.

El avance va provocando hundimientos, pero para protegerse de ellos está un sostenimiento de mampostas hidráulicas y bastidores de hierro.«Están calculados y sobredimensionados para estos terrenos, aplicamos un coeficiente mayor al que marca la normativa», explican fuentes de Tyc Narcea.

Regularización en orden

Desde la propiedad vienen repitiendo desde el inicio de la actividad que el suyo es un proyecto de futuro, que cumplen con la legislación por convicción, pero también por interés. Van por el libro, insisten, para evitar problemas y preservar el proyecto.

En un momento dado, un tercer minero, que estaba trabajando en otra zona, se acercó a ellos. Iba a ayudarles o a coger algún material. La empresa cuenta con director facultativo, geólogo y topógrafo. Su estimación inicial es que cuando ese tercer hombre se aproximó, sin previo aviso, hubo «un hundimiento fortuito por causa geológica puntual e inesperada».

Cinco metros de techo colapsaron «de forma repentina e imprevisible», aseguran. Una roca de grandes dimensiones debía estar soportando enormes tensiones y finalmente se desencajó, y tras ellas el resto del material. Se trataba de un techo de areniscas. El golpe de techo tiró hacia el poste de sostenimiento.

Postear para rescatar

El derrabe sepultó al picador y al ayudante, salvando la vida el tercer hombre «por centímetros». Ese sería el trabajador que utilizó la emisora para dar la voz de alerta fuera. La mina cuenta con vigilancia 24 horas. Se llamó al 112, a la Brigada de Salvamento Minero, a la Dirección General de Minas. Se hizo eso y enseguida los trabajadores y el director corrieron al lugar, a ponerse manos a la obra para intentar dar con los, entonces, desaparecidos. Había que postear, con prisa y cuidado. A las 19.45 pudieron rescatar el primer cuerpo. A las 0.20 liberaron el segundo.

Cuentan en la compañía que uno de los ingenieros de la empresa había estado horas antes en el mismo sitio. Que el propietario visita la instalación. Que con los esfuerzos que hacen en seguridad no se lo explican.

Se da la circunstancia de que, desde que el Principado permitió a Tyc Narcea retomar la actividad, en junio, venía haciendo inspecciones cada tres semanas, algunas sin previo aviso. La última había sido la víspera, con dos profesionales, y había incluido la revisión del taller de trabajo, el lugar del accidente, sin que apreciaran situación de riesgo.

Los funcionarios de la Dirección General de Minas pudieron acceder en pleno accidente al lugar, haciéndose su composición de lugar. La investigación judicial la llevará el Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, bajo impulso del Tribunal de Instancia de Cangas de Narcea.