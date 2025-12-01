El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Zonas restringidas por el brote de peste procina en el monte catalán de Collserola. EFE

La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana

Un equipo de 80 agentes de la UME se despliega en la montaña barcelonesa de Collserola

Cristian Reino
Alfonso Torices

Cristian Reino y Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:59

Cataluña está en alerta por un brote de peste porcina africana, la primera en tres décadas. El foco está puesto en la montaña de ... Collserola, que bordea Barcelona y varios municipios de su área metropolitana y que cuenta con una numerosa población de jabalíes. El brote no afecta a los humanos ni a otras especies animales, pero sí es muy contagioso y en la familia de los puercos tiene unas tasas de mortalidad próximas al 90%. De ahí que el peligro esté en la posibilidad de que 'salte' a las granjas del sector porcino, muy relevante para la economía catalana y española.

