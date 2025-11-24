Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero

Sin buscarlo, es fácil encontrar en redes sociales creadores de contenido que alardean de tener cantidades de dinero que superan las seis cifras en sus ... cuentas corrientes gracias a, hechos tan aparentemente inocuos, como la venta de fotografías de sus pies a través de una plataforma digital en la que se intercambia contenido para adultos. En ellas, unos se exponen y otros pagan por mirar en la clandestinidad. ¿Qué se podrá ganar si, en vez de un puñado de fotos para fetichistas, uno vende intimidad y sexo a través de su pantalla?

Con esta pregunta se han topado cientos de jóvenes, adolescentes y menores que navegan en unas redes sociales donde la presencia de plataformas digitales como OnlyFans –de venta directa de contenido sexual y con posibilidad de interacción– no para de crecer. Y lo que es pero, de normalizarse, como denuncia ahora Save the Children con un nuevo estudio sobre este fenómeno. Con técnicas de marketing digital expertas y narrativas normalizadoras, blanquean estas prácticas y las presentan como «oportunidades glamourizadas para alcanzar ciertos niveles de consumo y estatus». Y están ganando la batalla del relato entre los jóvenes.

Según el citado trabajo de la oenegé de defensa de los derechos de la infancia, 'La trampa de la autoexposición: nuevas dinámicas de explotación sexual en el entorno digital', un tercio de los jóvenes encuestados considera lícito ganar dinero a través de esta venta de vídeos, fotos y directos de la propia intimidad. Y cerca del 30% de los y las encuestadas cree que quienes venden este contenido ganan «mucho dinero».

Percepción de normalidad

No lo perciben como explotación sexual, a pesar de que «quien controla la recompensa ejerce el control sobre la situación», algo que lleva tanto a expertos como a los cuerpos y fuerzas de seguridad a considerarlo «una puerta de entrada hacia la prostitución».

La encuesta revela también que muchos han participado de este negocio. Según la encuesta, elaborada con una muestra de mil jóvenes, el 2,5% afirmó haber recibido algún tipo de compensación, regalo o favor a cambio de material erótico o sexual en el que aparecían.

Además, uno de cada 40 jóvenes había vivido una experiencia directa de explotación sexual digital antes de los 18 años. De ellos, el 24% indicó que el contacto con el explotador se produjo» a través de OnlyFans y el 36% a través de las webs de sugar dating».

De cualquier modo, muchos de los que no han picado en «la trampa» –como lo denomina la citada oenegé– sí conocen a alguien que sí lo hizo. Casi un 15% dice conocer a alguien que ganó dinero de este modo.

«Los riesgos son graves, desde el grooming, sextorsión y ciberacoso, hasta la captación por redes de trata» Catalina Perazzo Save the Children

Por si estos datos fuesen poco reveladores, el estudio arroja otro demoledor que atañe directamente a los menores. «Más de un tercio de los y las jóvenes a los que hemos preguntado refirieron haberse encontrado durante su infancia con publicaciones en redes sociales que ofrecían oportunidades para ganar dinero vendiendo contenido íntimo», versa el estudio. Más a chicas que a chicos.

España es ya es el quinto país con más creadoras de contenido en OnlyFans, mientras que a los chicos se les interpela como consumidores y también como «agentes» y «mentores», blanqueando roles que en la práctica «se podrían definir como proxenetismo digital».

Mayores que pagan todo

Además de la expansión de webs como la citada, también alertan del auge en paralelo que está teniendo las plataformas de contactos de hombres adultos, de mediana y avanzada edad, que buscan relaciones con chicas jóvenes. El llamado fenómeno 'suggar dady' se vende también como algo positivo.

Pero lo que ocultan ambos fenómenos, insiste Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, es «una profunda desigualdad de género». Las mujeres jóvenes, entre 18 y 24 años, son «la inmensa mayoría de las creadoras de contenido en OnlyFans (el 97% de los perfiles), y la audiencia es principalmente masculina, hombres entre 25 y 44 años».

Perazzo ha advertido de que «los riesgos son graves, desde el grooming, sextorsión y ciberacoso, hasta la captación por redes de trata». «Además, estás dinámicas impactan en la salud mental y la construcción de identidad, a las chicas les enseña que su valor depende de su sexualización y a los chicos les consolida una masculinidad basada en el control y el consumo de cuerpos», concluye.