El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso a la plataforma de contenido adulto, OnlyFans. V. C.

Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero

Un estudio revela la gran cantidad de adolescentes y niños expuestos a las redes, donde se idealizan estas prácticas e invitan a unirse a ellas

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

Sin buscarlo, es fácil encontrar en redes sociales creadores de contenido que alardean de tener cantidades de dinero que superan las seis cifras en sus ... cuentas corrientes gracias a, hechos tan aparentemente inocuos, como la venta de fotografías de sus pies a través de una plataforma digital en la que se intercambia contenido para adultos. En ellas, unos se exponen y otros pagan por mirar en la clandestinidad. ¿Qué se podrá ganar si, en vez de un puñado de fotos para fetichistas, uno vende intimidad y sexo a través de su pantalla?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  4. 4

    Los 40 años de Terminal Sur
  5. 5

    PRC, PSOE y Vox unen sus votos para devolver el Presupuesto al Gobierno
  6. 6

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  7. 7

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  8. 8

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  9. 9 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero

Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero