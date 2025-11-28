Alexander Aguilera Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:16 Comenta Compartir

Ideas de negocio, gastos, ingresos, competencia... Estos son algunos de los términos que los grupos empezaron a conocer desde el pasado 3 de noviembre, fecha en la que se dio el pistoletazo de salida al periodo de trabajo. No obstante, los centro santanderinos, IES José María Pereda y CIFP Número Uno, han hecho una pequeña pausa en el desarrollo de los proyectos para acercarse a sus empresas mentoras: NetBees y Ensa, respectivamente.

En esta ocasión, los representantes de NetBees se trasladaron hasta el instituto para dar a conocer a los estudiantes las distintas actividades y servicios que ofrecen, su forma de trabajar y, como no, explicar algunos consejos que pueden serles útiles a la hora de idear un proyecto y venderlo al público. En este sentido, Teresa Iglesias, directora de Organización y Recursos Humanos de la empresa mentora, animó al alumnado a «trabajar en equipo para poder dar solución a retos actuales». Y es que, según la propia Iglesias, precisamente, tanto el «trabajo en equipo como la tolerancia al fracaso son claves en el emprendimiento e innovación». Unos mensajes que calaron entre los equipos, quienes, al finalizar el encuentro, se quedaron con la idea de que «no solamente vale con tener una buena idea de negocio, es imprescindible tanto una buena planificación y estudio de las variables como darlo a conocer de manera eficiente al mercado al que va dirigido».

Por otro lado, los estudiantes comprobaron que los proyectos pueden ser una realidad. Y es que, dentro de NetBees, alumnos en prácticas han desarrollado ideas que están en el mercado, algo que para los ellos «es muy motivador y sirve como ejemplo». Además, como colofón, pudieron comprobar en directo el funcionamiento de un asistente virtual desarrollado a través de inteligencia artificial». Tras esta visita, el trabajo de los equipos continúa, pero siempre acompañados por el apoyo y experiencia de NetBees.

«Para emprender e innovar hay dos elementos clave: el trabajo en equipo y la tolerancia al fracaso» Teresa Iglesias Directora de NetBees

