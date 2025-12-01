Antonio Molero, Toni Acosta, Ana Torrent y Fran Perea, en el Festival de Invierno de Torrelavega

Laura Masegosa Torrelavega Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:26 Comenta Compartir

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Cultura, Esther Vélez, han presentado la programación del 37º Festival de Invierno de Torrelavega. El evento se desarrollará del 10 de enero al 28 de febrero e incluirá 27 espectáculos que abarcan teatro, humor, música, títeres y propuestas contemporáneas para diferentes públicos.

La programación combinará grandes producciones para público general con nuevas miradas escénicas en el ciclo Viernes Joven, propuestas infantiles y para bebés, formatos más cercanos en Jueves Íntimos y, como novedad este año, el apartado 'Miércoles Estreno Cantabria', destinado a compañías locales con obras inéditas. El objetivo, según han explicado, es «dar visibilidad» al talento de la región y reforzar el vínculo entre el festival y la creación cántabra.

La compañía de María Castillo abrirá esta nueva sección el 28 de enero, a las 20.30 horas, con En algún lugar estaremos bien. Entre los nombres propios que pasarán por el Teatro Municipal Concha Espina figuran Antonio Molero, Pepe Viyuela, Toni Acosta, Ana Torrent, Juanjo Artero, Alicia Borrachero o Fran Perea, además de humoristas como Sergio Bezos, Pablo Ibarburu y Joaquín Pajarón dentro del ciclo juvenil.

Los abonos se pondrán a la venta a partir de las 10.00 horas los días 9 de diciembre (Teatro Joven) y 10 de diciembre (sábados). Las entradas individuales estarán disponibles el 16 de diciembre para Teatro Joven, el 17 para los espectáculos de los sábados y el 18 para infantil y Jueves Íntimos. Los precios oscilarán entre 3 y 18 euros, con abonos generales de 144 y 120 euros, y abonos jóvenes de 84 y 70 euros.

El festival ofrecerá servicios adicionales como descuentos en el aparcamiento de La Llama, reservas de taxis y facilidades de accesibilidad.