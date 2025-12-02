Avanza la licitación para rehabilitar 12 viviendas de alquiler asequible en La Inmobiliaria

El proceso para transformar el número 9 de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo continúa avanzando y encara ya su recta final antes ... de la adjudicación. La rehabilitación de este inmueble, durante años asociado a okupaciones, incendios y problemas de inseguridad, permitirá crear 12 viviendas de alquiler asequible en el corazón de La Inmobiliaria, un proyecto considerado clave tanto por el Ayuntamiento como por el Gobierno de Cantabria.

En la fase actual de la licitación, la Mesa de Contratación ha confirmado que son dos las empresas que optan a ejecutar las obras: Cuevas Gestión de Obras-Urbhaus y Global Tektria SL, ambas admitidas tras acreditar la documentación exigida. Estas compañías competirán por un contrato de alrededor de 1,4 millones de euros y un plazo previsto de nueve meses, según los pliegos del proyecto.

De forma paralela, la administración también ha evaluado las propuestas para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, a las que han concurrido cuatro equipos profesionales. Entre ellos se encuentran los arquitectos Eduardo Ezquerra Muñoz y Eduardo Ezquerra Diego, Eurocontrol, Ingoslo y el técnico Jesús Cobo. En esta fase, la propuesta encabezada por Ezquerra ha sido la mejor puntuada.

Asimismo, el informe técnico relativo a la ejecución de la obra determina que la oferta de Cuevas Gestión de Obras-Urbhaus es la que recibe la mejor valoración global, con 34 puntos, situándose por delante de la presentada por Global Tektria SL, que alcanza 22,5 puntos.

Diez viviendas

El edificio, adquirido por el Ayuntamiento en 2022 tras años de abandono, será completamente renovado para albergar diez viviendas de dos habitaciones y dos pisos más pequeños, además de incorporar un ascensor, inexistente en el inmueble original. Para el alcalde, Javier López Estrada, esta actuación marca «el inicio de la recuperación definitiva de uno de los focos de degradación más graves del barrio». El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha recordado que esta obra se suma al resto de proyectos de vivienda protegida en marcha, que elevarán a 69 el número de pisos asequibles previstos en Torrelavega.

La adjudicación definitiva se espera de forma inminente, lo que permitirá iniciar unas obras largamente reclamadas por el vecindario.