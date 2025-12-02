El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal Desde la administración local insisten en que en ningún caso los agentes están solicitando fondos

Laura Masegosa Torrelavega Martes, 2 de diciembre 2025, 16:10

El Ayuntamiento de Torrelavega ha alertado de un intento de estafa dirigido a comercios de la ciudad. Según relatan desde el Consistorio, personas que se hacen pasar por miembros de la Policía Local están llamando a establecimientos para solicitar dinero con el supuesto objetivo de financiar una revista vinculada al cuerpo municipal. Tanto el Ayuntamiento como la propia Policía Local han salido al paso de estos avisos, recordando que en ningún caso se pide dinero para ningún fin y que este tipo de llamadas constituyen una estafa. La ciudadanía y los comerciantes deben rechazar cualquier requerimiento de este tipo, no facilitar dato alguno y presentar denuncia ante las autoridades competentes, piden desde el Ayuntamiento.

Con este motivo han hecho un llamamiento claro en este sentido y han negado la existencia de una campaña de recaudación de este tipo. De hecho, no hay ninguna revista de la Policía Local en Torrelavega; existe una del Ayuntamiento, sí, pero no vinculada concretamente al cuerpo municipal ni desde luego relacionada con una campaña de recaudación en la que participan los comerciantes.

Los delitos como este son cada vez más habituales y las víctimas son tanto personas particulares como empresas y también administraciones públicas. Hace dos años, sin ir más lejos, la Policía Nacional alertó sobre una ola de ataques en diferentes ayuntamientos, incluido el de Torrelavega, en la que los estafadores se hacían pasar por personal municipal y solicitaban datos adicionales a empresas adjudicatarias de contratos municipales.