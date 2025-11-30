Comerciantes de Torrelavega piden cambiar la fecha de 'Patrona en Navidad'
Los negocios alertan de que el 3 de enero es clave para ellos por las compras de Reyes y piden que se retrase el inicio o mover la fecha del evento
Torrelavega
Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:31
La celebración de Patrona en Navidad, prevista para el 3 de enero en las calles de Torrelavega, se ha convertido en el eje de un ... inesperado revuelo entre parte del comercio local, la organización del evento y el Ayuntamiento. Aunque nadie ha solicitado cancelar la actividad, sí se ha pedido cambiar el día o retrasar su inicio hasta después de las 20.00 horas, una franja en la que la mayoría de los establecimientos ya ha cerrado sus puertas. El Ayuntamiento, que asegura no haber recibido aún la documentación formal que establece la fecha de celebración, ha iniciado un diálogo con las partes. La continuidad del evento en esa jornada, por tanto, está en el aire.
El detonante ha sido la coincidencia con uno de los momentos de mayor actividad comercial del año. Para muchos establecimientos, especialmente los ubicados en zonas próximas a los escenarios habituales del evento, los días 3, 4 y 5 de enero son clave por las compras de última hora de Reyes. La preocupación no reside en la música o en la fiesta en sí, sino en el impacto que la afluencia juvenil y las aglomeraciones podrían generar en la dinámica de las tiendas.
Así lo explica Julián Crespo, representante de la asociación Emtorre, que integra a comerciantes y hosteleros. «Estamos divididos entre comercio y hostelería, pero esta vez ha primado la opinión de los comerciantes, porque el 3, 4 y 5 son días clave. Para tres días que tenemos, los que están pegados a los DJs ven la actividad totalmente perjudicada», señala. Crespo insiste en que no se ha pedido anular la fiesta: «Presentamos una instancia al Ayuntamiento pidiendo que se cambiase de día o que empezase a partir de las ocho, cuando ya cerramos. No queríamos fastidiar a la hostelería, solo compatibilizarlo». Según afirma, desde el Ayuntamiento se les habría trasladado «claramente que se aplaza y que ese día no se hace», aunque por ahora no existe un anuncio oficial.
La organización ve la polémica precipitada y defiende que aún no se han anunciado horarios
La posición de Emtorre no es unánime en el sector. Miguel Rincón, de Apemecac, recuerda que comercio y hostelería «son hermanos» y que la convivencia entre ambos es esencial. «Alguna organización ha querido agradar a algunos asociados a los que les parece mal, pero hay que equilibrar. Nosotros estamos a favor del maridaje comercio-hostelería. Pedíamos regular el horario, no anularlo», explica. Rincón diferencia además esta fiesta del ambiente masivo de las peñas durante La Patrona: «Las peñas mueven 17.000 personas y eso satura. Esto es distinto, más propio de Navidad y con público autóctono. Apoyamos el evento, pero con regulación».
Al otro lado del debate está la organización del evento, que defiende que parte de la polémica se ha generado sin disponer aún de información completa. Emilio Pérez, responsable de Patrona en Navidad, lamenta que la discusión haya estallado antes de comunicar oficialmente los horarios o los escenarios. «Ha habido una protesta de algunos comerciantes que decían que se perjudicaban las ventas porque la gente estaba a salir y no a comprar, un poco sin fundamento, la verdad. Aún no hemos dicho ni los horarios ni nada por el estilo», afirma.
Pérez confirma que mantendrá una reunión con el Ayuntamiento cuanto antes, de la que debería salir una decisión firme: «Todo apunta a que es una queja que no debería tener mayor recorrido y lo celebraremos el 3 de enero, como estaba previsto. En cuanto sea oficial, lo anunciaremos».
El Consistorio afirma que la fecha no está registrada oficialmente y convocará una reunión para debatir
Desde el Ayuntamiento explican que, a día de hoy, no hay registro formal que fije la celebración para el 3 de enero, porque la documentación necesaria para estos trámites todavía no se ha completado. En todo caso, recuerdan que la fecha no está confirmada administrativamente y que se está escuchando a todas las partes antes de resolver. Fuentes municipales admiten que el objetivo es «buscar un equilibrio» que permita compatibilizar la campaña de Reyes con la actividad lúdica.
Mientras tanto, comerciantes, hosteleros, organizadores y Ayuntamiento aguardan a una reunión que deberá despejar la incógnita. Con posturas abiertas pero intereses encontrados, el futuro de Patrona en Navidad continúa, por ahora, sin fecha definitiva. Para algunos, una reprogramación permitiría proteger la actividad económica; para otros, mantener la fecha sería una forma de consolidar una cita festiva que aspira a crecer.
Urraca reprocha la falta de cardiólogos en Sierrallana
El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal de Sanidad, José Luis Urraca, ha expresado su «contundente rechazo» a la gestión del Gobierno de Cantabria ante la grave falta de cardiólogos en el Hospital Sierrallana, una situación que, según afirma, ha provocado la duplicación de la lista de espera y un aumento del 157% en los tiempos para ser atendido. Para Urraca, estos datos representan «un reflejo claro de la parálisis y abandono de la salud pública por parte del Partido Popular». Los socialistas consideran que esta problemática no es un hecho aislado, sino la consecuencia de «una política sistemática de recortes y desinversión» que afecta a los servicios sanitarios públicos y, especialmente, a los pacientes más vulnerables. A su juicio, la incapacidad del Ejecutivo autonómico para resolver la falta de especialistas merma la confianza en el sistema y compromete de forma directa la calidad asistencial. «El Gobierno del PP insiste en la improvisación y la falta de planificación. Esta gestión negligente es un incumplimiento de su deber con la salud pública y una irresponsabilidad que afecta a miles de cántabros», ha reprochado Urraca. Ante este escenario, el PSOE de Torrelavega reclama un compromiso urgente para reforzar la contratación y retención de cardiólogos, mejorar los recursos del hospital y garantizar transparencia en el seguimiento de las listas de espera. «No permitiremos que la salud de los ciudadanos pague el precio de la mala gestión del Partido Popular», ha concluido.
