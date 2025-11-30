El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cientos de jóvenes reunidos ante uno de los escenarios de la Patrona en Navidad del año pasado. Luis Palomeque

Comerciantes de Torrelavega piden cambiar la fecha de 'Patrona en Navidad'

Los negocios alertan de que el 3 de enero es clave para ellos por las compras de Reyes y piden que se retrase el inicio o mover la fecha del evento

Laura Masegosa

Torrelavega

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

La celebración de Patrona en Navidad, prevista para el 3 de enero en las calles de Torrelavega, se ha convertido en el eje de un ... inesperado revuelo entre parte del comercio local, la organización del evento y el Ayuntamiento. Aunque nadie ha solicitado cancelar la actividad, sí se ha pedido cambiar el día o retrasar su inicio hasta después de las 20.00 horas, una franja en la que la mayoría de los establecimientos ya ha cerrado sus puertas. El Ayuntamiento, que asegura no haber recibido aún la documentación formal que establece la fecha de celebración, ha iniciado un diálogo con las partes. La continuidad del evento en esa jornada, por tanto, está en el aire.

