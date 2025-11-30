Comerciantes de Torrelavega piden cambiar la fecha de 'Patrona en Navidad'

La celebración de Patrona en Navidad, prevista para el 3 de enero en las calles de Torrelavega, se ha convertido en el eje de un ... inesperado revuelo entre parte del comercio local, la organización del evento y el Ayuntamiento. Aunque nadie ha solicitado cancelar la actividad, sí se ha pedido cambiar el día o retrasar su inicio hasta después de las 20.00 horas, una franja en la que la mayoría de los establecimientos ya ha cerrado sus puertas. El Ayuntamiento, que asegura no haber recibido aún la documentación formal que establece la fecha de celebración, ha iniciado un diálogo con las partes. La continuidad del evento en esa jornada, por tanto, está en el aire.

El detonante ha sido la coincidencia con uno de los momentos de mayor actividad comercial del año. Para muchos establecimientos, especialmente los ubicados en zonas próximas a los escenarios habituales del evento, los días 3, 4 y 5 de enero son clave por las compras de última hora de Reyes. La preocupación no reside en la música o en la fiesta en sí, sino en el impacto que la afluencia juvenil y las aglomeraciones podrían generar en la dinámica de las tiendas.

Así lo explica Julián Crespo, representante de la asociación Emtorre, que integra a comerciantes y hosteleros. «Estamos divididos entre comercio y hostelería, pero esta vez ha primado la opinión de los comerciantes, porque el 3, 4 y 5 son días clave. Para tres días que tenemos, los que están pegados a los DJs ven la actividad totalmente perjudicada», señala. Crespo insiste en que no se ha pedido anular la fiesta: «Presentamos una instancia al Ayuntamiento pidiendo que se cambiase de día o que empezase a partir de las ocho, cuando ya cerramos. No queríamos fastidiar a la hostelería, solo compatibilizarlo». Según afirma, desde el Ayuntamiento se les habría trasladado «claramente que se aplaza y que ese día no se hace», aunque por ahora no existe un anuncio oficial.

Criterios La organización ve la polémica precipitada y defiende que aún no se han anunciado horarios

La posición de Emtorre no es unánime en el sector. Miguel Rincón, de Apemecac, recuerda que comercio y hostelería «son hermanos» y que la convivencia entre ambos es esencial. «Alguna organización ha querido agradar a algunos asociados a los que les parece mal, pero hay que equilibrar. Nosotros estamos a favor del maridaje comercio-hostelería. Pedíamos regular el horario, no anularlo», explica. Rincón diferencia además esta fiesta del ambiente masivo de las peñas durante La Patrona: «Las peñas mueven 17.000 personas y eso satura. Esto es distinto, más propio de Navidad y con público autóctono. Apoyamos el evento, pero con regulación».

Al otro lado del debate está la organización del evento, que defiende que parte de la polémica se ha generado sin disponer aún de información completa. Emilio Pérez, responsable de Patrona en Navidad, lamenta que la discusión haya estallado antes de comunicar oficialmente los horarios o los escenarios. «Ha habido una protesta de algunos comerciantes que decían que se perjudicaban las ventas porque la gente estaba a salir y no a comprar, un poco sin fundamento, la verdad. Aún no hemos dicho ni los horarios ni nada por el estilo», afirma.

Pérez confirma que mantendrá una reunión con el Ayuntamiento cuanto antes, de la que debería salir una decisión firme: «Todo apunta a que es una queja que no debería tener mayor recorrido y lo celebraremos el 3 de enero, como estaba previsto. En cuanto sea oficial, lo anunciaremos».

Perspectiva El Consistorio afirma que la fecha no está registrada oficialmente y convocará una reunión para debatir

Desde el Ayuntamiento explican que, a día de hoy, no hay registro formal que fije la celebración para el 3 de enero, porque la documentación necesaria para estos trámites todavía no se ha completado. En todo caso, recuerdan que la fecha no está confirmada administrativamente y que se está escuchando a todas las partes antes de resolver. Fuentes municipales admiten que el objetivo es «buscar un equilibrio» que permita compatibilizar la campaña de Reyes con la actividad lúdica.

Mientras tanto, comerciantes, hosteleros, organizadores y Ayuntamiento aguardan a una reunión que deberá despejar la incógnita. Con posturas abiertas pero intereses encontrados, el futuro de Patrona en Navidad continúa, por ahora, sin fecha definitiva. Para algunos, una reprogramación permitiría proteger la actividad económica; para otros, mantener la fecha sería una forma de consolidar una cita festiva que aspira a crecer.